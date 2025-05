Cette double distinction souligne l'engagement de l'entreprise en faveur d'infrastructures durables et de valeurs fondées sur l'équité

TORONTO, le 23 mai 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, a reçu deux distinctions prestigieuses qui reflètent à la fois son expertise technique et son engagement indéfectible envers la diversité et l'inclusion.

Le 22 mai 2025, CIMA+ a reçu le prix du projet de l'année 2024 de l'Ontario Public Works Association (OPWA) dans la catégorie restauration/préservation historique pour le projet de restauration du mur de quai dans le secteur de Port Lands à Toronto. Réalisé en partenariat avec CreateTO et Dean Construction, ce projet illustre l'excellence en matière de revitalisation durable des zones riveraines. À l'aide de techniques innovantes, incluant des levés sous-marins, des balayages 3D et des renforcements du littoral visant à améliorer les habitats naturels, l'équipe a restauré 650 mètres d'infrastructures historiques de murs de quai vieux de 110 ans. La restauration garantit la résilience à long terme et la viabilité opérationnelle des structures des murs de quai et jette les bases d'une revitalisation plus large du secteur de Port Lands au profit des entreprises locales, des industries et des utilisateurs des installations récréatives.

L'entreprise a également reçu le prix « Diversité, équité et inclusion » de l'OPWA, qui récompense les efforts continus de CIMA+ pour favoriser une culture d'entreprise fondée sur le respect, l'équité et l'appartenance. Grâce à des initiatives audacieuses dans les domaines de l'éducation, des politiques, des partenariats communautaires et de la mobilisation des employés et employées, CIMA+ continue de démontrer son engagement à concevoir des communautés durables et à créer des environnements de travail inclusifs et respectueux pour toutes et tous, indépendamment de leur identité.

« Ces distinctions reflètent la vigueur de la mission de CIMA+ qui consiste à fournir des solutions d'infrastructure aussi inclusives qu'innovantes. Que ce soit au moyen d'initiatives visant à créer des environnements de travail inclusifs ou de projets d'infrastructure transformateurs, nous visons à établir des relations durables et à contribuer de manière significative à la société en créant un avenir plus durable », a déclaré Karen Freund, première vice-présidente régionale, Ontario.

Guidée par ses valeurs fondamentales d'excellence, d'intégrité et d'équité, CIMA+ reste fidèle à son engagement à façonner des communautés durables.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 400 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

Source : Andréanne St-Pierre, Directrice principale, Marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; Pour plus de détails : [email protected]