Le projet d'interconnexion des réseaux d'approvisionnement en eau de Union et de Windsor est récompensé par un prix de l'AFGC-Ontario.

TORONTO, le 2 mai 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est honorée de recevoir un prix dans la catégorie Études et recherches, dans le cadre des Ontario Engineering Project Awards de l'Association des firmes de génie-conseil de l'Ontario (AFGC). Cette reconnaissance souligne l'étude novatrice sur l'interconnexion des réseaux d'approvisionnement en eau de Union et de Windsor, qui témoigne de l'engagement de CIMA+ à trouver des solutions durables en matière d'infrastructures.

L'étude, commandée par l'Union Water Supply System (UWSS) et la Windsor Utilities Commission (WUC), s'est penchée sur un défi majeur auquel sont confrontées les municipalités à travers le Canada : la vulnérabilité des réseaux d'approvisionnement en eau en raison des changements climatiques, de la croissance démographique et du vieillissement des actifs. Les services de CIMA+ ont été retenus pour évaluer la faisabilité de l'interconnexion de deux réseaux indépendants d'approvisionnement en eau de la région, afin d'en améliorer la résilience et le degré de préparation aux situations d'urgence.

S'appuyant sur une méthode avancée de modélisation hydraulique, d'ateliers collaboratifs et d'une expertise multidisciplinaire, CIMA+ a développé une solution techniquement innovante et durable : un réservoir central divisé. Cette configuration permet aux deux réseaux d'approvisionnement en eau de fonctionner indépendamment dans des conditions normales d'exploitation tout en se soutenant mutuellement en cas d'urgence. La solution proposée renforce la résilience du système, préserve l'intégrité du réseau d'approvisionnement en eau et améliore la qualité de l'eau, tout en minimisant l'investissement en capital en éliminant la nécessité de disposer d'infrastructures redondantes.

« Cette reconnaissance de l'AFGC-Ontario souligne notre engagement à fournir des solutions durables et novatrices qui renforcent les infrastructures essentielles et soutiennent le bien-être des communautés que nous servons », a déclaré Brian Sudic, vice-président, Infrastructures, Ontario chez CIMA+. « Nous sommes fiers d'aider nos clients à planifier et à se préparer à un avenir plus résilient et plus durable. »

L'étude menée par CIMA+ s'est concentrée sur les avantages environnementaux et sociaux à long terme, conformément aux valeurs fondamentales de CIMA+. En améliorant la capacité de stockage et d'acheminement de l'eau, le système soutiendra le développement économique régional, contribuera à maintenir un accès fiable à l'eau potable et renforcera la capacité des deux services publics à répondre aux situations d'urgence sans compromettre la qualité de l'eau ou l'approvisionnement en eau.

Cette étude primée redéfinit ce que la collaboration intermunicipale et l'optimisation des infrastructures permettent de réaliser, soulignant le rôle vital des ingénieurs et ingénieures et le leadership de CIMA+ dans la création de communautés résilientes et durables pour l'avenir.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 400 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

Pour plus de détails: [email protected]

SOURCE CIMA+

Source: Andréanne St-Pierre, Directrice principale, communication marketing, [email protected], Téléphone: 514-348-0891