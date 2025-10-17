VANCOUVER, BC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées d'ingénierie-conseil au Canada, est heureuse d'avoir reçu un prix d'excellence pour le projet de protection contre les inondations de Mill Creek, lors des Prix canadiens du génie-conseil 2025, pour son approche innovante et durable en matière d'infrastructures résilientes. Cette distinction prestigieuse, décernée le 16 octobre 2025, représente la plus haute marque de reconnaissance nationale dans le secteur de l'ingénierie-conseil.

Cet honneur survient peu après que le projet a été salué à l'échelle internationale en remportant le premier prix dans la catégorie des projets de petite et moyenne envergure lors des Global Infrastructure Awards 2025 de la FIDIC, la Fédération internationale des ingénieurs-conseils.

Des solutions collaboratives pour l'adaptation aux changements climatiques et la résilience des infrastructures

Le projet de protection contre les inondations de Mill Creek, réalisé par CIMA+ pour le compte de la ville de Kelowna, a été développé en réponse aux inondations de plus en plus graves causées par les changements climatiques et le développement urbain. Le projet consistait à moderniser une structure de dérivation existante afin de réduire les risques d'inondation en redirigeant l'excès d'eau de Mill Creek vers Mission Creek : il comprenait la construction d'un barrage et d'une digue. Les améliorations ont également permis de rétablir le passage des poissons en amont et ont accru la qualité de l'eau afin de favoriser la faune aquatique et terrestre, contribuant ainsi à la santé de l'écosystème et à la résilience face aux inondations.

Le projet a également procuré des avantages sociaux et économiques importants à la communauté. En réduisant les risques d'inondation dans une zone urbaine densément peuplée, le projet a protégé plus de 1 650 propriétés et infrastructures essentielles, telles que des routes, des services publics et des voies d'accès d'urgence, sur une zone de 3,4 km². Cela a considérablement réduit les risques de dommages liés aux inondations, les réparations coûteuses et les interruptions de service.

Le projet s'est également distingué par son engagement auprès des communautés autochtones et son impact économique, impliquant plus de 10 entreprises locales et autochtones tout au long du processus de planification et de construction.

« Cette récompense témoigne de l'excellence technique et de la responsabilité environnementale qui ont guidé chaque étape de ce projet », a déclaré Ali Malekian, chargé de projet principal chez CIMA+. « Elle démontre comment les solutions d'infrastructure peuvent dépasser le simple cadre de la protection pour également restaurer les écosystèmes et améliorer la santé et la sécurité des communautés. »

Pour Ali Taleb, directeur principal des infrastructures chez CIMA+, « Ce qui rend cette réussite particulièrement significative, c'est la collaboration qui la caractérise. De l'expertise de nos équipes à la confiance accordée par la Ville de Kelowna et les partenaires locaux, ce prix est un succès collectif qui démontre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gens travaillent ensemble pour concevoir des infrastructures résilientes. »

« Recevoir ce prix national après une reconnaissance internationale représente une véritable consécration pour nos équipes », a expliqué Daniel J. Matthews, premier vice-président régional, Ouest canadien, chez CIMA+. « Ensemble, ces deux prix illustrent à la fois la pertinence mondiale et l'impact local du projet Mill Creek, tout en reflétant la présence et l'influence croissantes de CIMA+ dans le développement des infrastructures de l'Ouest canadien. »

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

Source : Andréanne St-Pierre, Directrice principale, Marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; Pour plus de détails : [email protected]