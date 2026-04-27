TORONTO, le 27 avril 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada, en partenariat avec la Région de Durham, a reçu un Prix de réalisation technique 2026 de l'Association des transports du Canada (ATC), dans la catégorie Sécurité routière, pour ses travaux liés au Plan d'action stratégique en sécurité routière de la région ainsi qu'à son rapport de performance Vision Zéro.

Élaborée en étroite collaboration avec la Région de Durham et ses principaux organismes partenaires, la démarche combine un plan d'action complet fondé sur des données et un cadre rigoureux d'évaluation de la performance afin d'améliorer les résultats en matière de sécurité routière à l'échelle du territoire. Le projet visait à s'attaquer aux principaux facteurs de risque de collision au moyen d'interventions coordonnées en ingénierie, en contrôle routier, en sensibilisation et en mobilisation, appuyées par une structure de gouvernance solide et une collaboration interorganisationnelle.

Sur une période de cinq ans, la Région a mis en œuvre plus de 260 mesures ciblées visant à réduire la fréquence et la gravité des collisions. Les résultats sont probants : le nombre moyen annuel de collisions mortelles et avec blessés sur le réseau routier régional a diminué de 17 %, dépassant l'objectif initial de réduction du plan et démontrant des améliorations mesurables et durables en matière de sécurité routière.

« Cette reconnaissance témoigne sans contredit de la force de la collaboration et de l'efficacité d'une approche structurée fondée sur des données pour améliorer la sécurité routière », a déclaré Soroush Salek, directeur principal au sein du secteur Transport chez CIMA+. « En réunissant plusieurs parties prenantes et en harmonisant les efforts autour d'un objectif commun, nous avons pu aider grandement la Région à mettre en œuvre des interventions ciblées fondées sur des données probantes et à établir un modèle de gouvernance favorisant une coordination efficace et des retombées durables. Les outils et les méthodes développés dans le cadre de cette démarche constituent également un modèle concret et adaptable pour d'autres collectivités publiques souhaitant renforcer la sécurité routière. »

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SOURCE CIMA+

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