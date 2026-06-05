CIMA+ REÇOIT DEUX DISTINCTIONS AUX PRIX D'EXCELLENCE EN TRANSPORT 2026 DU DISTRICT CANADIEN DE L'ITE

VICTORIA, BC, le 5 juin 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes firmes privées de génie-conseil au Canada, a reçu deux distinctions aux Prix d'excellence en transport 2026 du district canadien de l'Institute of Transportation Engineers (ITE), soulignant à la fois l'excellence de ses projets et son leadership dans le domaine du transport. Remis lors du dîner de remise des prix tenu le 3 juin à Victoria, en Colombie-Britannique, ces prix mettent en lumière des réalisations et des contributions exceptionnelles au sein de la communauté canadienne du transport.

CIMA+ a reçu le Transportation Achievement Award (prix « accomplissement en transport ») de l'ITE, catégorie Planification, pour son travail réalisé avec la Ville d'Edmonton dans le cadre de la mise à jour 2025 de ses normes de conception et de construction des rues conviviales (Complete Streets Design and Construction Standards - CSDCS). Ce projet modernise les normes de conception des rues de la ville en intégrant les meilleures pratiques en matière de transport actif, de résilience climatique et de sécurité. Grâce à ces normes bonifiées, les conceptrices et concepteurs disposent désormais de lignes directrices plus claires pour développer des communautés plus accessibles, durables et où il fait bon vivre. Les améliorations apportées constituent également une référence pour d'autres municipalités, tant en Alberta qu'ailleurs au Canada.

Par ailleurs, Kelsey Waugh, gestionnaire de projet en mobilité des transports chez CIMA+, a reçu le Rising Star Award (prix « étoile montante ») de l'ITE Canada en reconnaissance de son leadership, de son expertise technique et de sa contribution à la profession.

Forte de plus de dix ans d'expérience en planification et en ingénierie des transports, Kelsey a dirigé des projets multidisciplinaires complexes, notamment des études de transport, des évaluations environnementales, des audits de sécurité routière et des programmes de collecte de données d'envergure. Elle joue également un rôle actif dans le mentorat de la relève et favorise la collaboration au sein des équipes ainsi qu'à travers le secteur.

Son engagement au sein de l'ITE comprend des fonctions de leadership tant à l'échelle des sections que du district, notamment son rôle actuel de trésorière du district canadien de l'association. Nommée parmi les Top 10 Under 40 (« 10 meilleures et meilleurs âgés de moins de 40 ans ») du Canadian Consulting Engineer, Kelsey continue de contribuer à l'avancement de la profession grâce à son engagement dans le secteur du transport, au partage des connaissances et à la promotion du leadership.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, de la défense, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 45 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 700 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

SOURCE : Andréanne St-Pierre, Directrice principale, communication marketing, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; INFORMATIONS ET DEMANDES DES MÉDIAS : [email protected], Téléphone : 514 919-0931