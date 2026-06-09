CIMA+ ANNONCE DEUX NOMINATIONS À SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce la nomination de deux nouveaux membres de son conseil d'administration. En effet, la firme a profité de l'assemblée générale de ses associé-e-s et associé-e-s délégué-e-s, le 27 mai dernier, pour officialiser les nominations de M. Glenn R. Kelly et de Mme Lyne Martel, à titre d'administrateur et administratrice de l'organisation.

Ingénieur de formation, M. Kelly cumule plus de 30 ans d'expérience, dont plus de 20 ans à titre de président et chef de la direction au sein d'entreprises publiques et privées. Il a dirigé des entreprises en démarrage, mené des mandats de redressement et piloté des projets industriels majeurs dans les secteurs de l'énergie, des technologies propres et des ressources naturelles. Pour sa part, Mme Martel est administratrice et dirigeante en ressources humaines. Elle cumule plus de 35 ans d'expérience dans le secteur industriel et du génie-conseil, où elle a notamment occupé des postes de cheffe des ressources humaines (CHRO).

« Chez CIMA+, nous croyons qu'une gouvernance forte et saine est essentielle pour assurer la pérennité de notre organisation et soutenir une croissance durable. L'arrivée de Glenn Kelly et de Lyne Martel au sein de notre conseil d'administration vient enrichir notre réflexion stratégique grâce à leur expertise complémentaire et à la profondeur de leur expérience. Leur contribution sera précieuse pour accompagner l'évolution de notre entreprise et continuer à créer une valeur durable pour nos clients et partenaires, nos équipes et nos communautés », a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+.

La firme a également profité de son assemblée générale annuelle pour officialiser la nomination de 94 nouveaux associé-e-s et associé-e-s délégué-e-s, pour un total de 640.

De nouveaux services et une croissance qui se poursuit

Par ailleurs, en 2025 et 2026, CIMA+ a poursuivi sa croissance à travers le pays, portant désormais le nombre de ses bureaux à plus de 45, avec un effectif de plus de 3 700 employées et employés. Cette croissance a notamment été marquée par l'acquisition stratégique de deux firmes depuis février 2025, soit Lakeland Consulting inc. et CSched. Ces additions ont permis à CIMA+ de renforcer sa présence en Ontario et au Québec, en plus d'ajouter de nouvelles expertises à son offre de services, notamment avec l'arrivée de l'équipe de Lakeland, spécialisée dans la gestion commerciale.

En 2025, CIMA+ a également lancé officiellement ses services de consultation et de conseils stratégiques en durabilité et décarbonation, qui sont venus à nouveau concrétiser l'engagement de la firme de génie-conseil en matière d'innovation et de développement durable.

« Ces services, comme toutes les acquisitions stratégiques réalisées cette année, s'inscrivent dans notre vision de croissance et nous permettent de renouveler continuellement notre engagement d'offrir à nos clients et partenaires un accompagnement global et durable », a soutenu Steeve Fiset, chef de la direction stratégique chez CIMA+. « En renforçant notre capacité d'intervention stratégique et en bonifiant notre offre de services, nous consolidons la position de CIMA+ comme chef de file de l'innovation durable au Canada ».

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, de la défense, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 45 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 700 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

SOURCE : Andréanne St-Pierre, Directrice principale, communication marketing, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; INFORMATIONS ET DEMANDES DES MÉDIAS : [email protected], Téléphone : 514 919-0931