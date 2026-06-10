CIMA+ REÇOIT UN PRIX D'EXCELLENCE EN INGÉNIERIE DE L'ACEC-NL POUR LE PROJET DE DÉCARBONATION DE TACORA RESOURCES

ST. JOHN'S, NL, le 10 juin 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes firmes privées de génie-conseil au Canada, annonce que son projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à la mine Scully de Tacora Resources a reçu, pour 2026, un prix d'excellence en ingénierie de l'Association of Consulting Engineering Companies - Newfoundland and Labrador (ACEC-NL). Cette distinction, remise lors d'une cérémonie tenue le 9 juin, souligne l'excellence en ingénierie, l'innovation et les retombées positives des projets réalisés partout dans la province.

Développé pour les activités de la mine Scully de Tacora Resources à Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador, le projet soutient les objectifs de décarbonation du client grâce à une approche globale de gestion de l'énergie et de réduction des émissions de GES fondée sur les données. CIMA+ a réalisé une analyse intégrée des activités minières et de traitement du minerai afin d'identifier et de prioriser les occasions à fort potentiel permettant d'améliorer la performance énergétique, de réduire les émissions de GES et d'accroître l'efficacité des activités d'exploitation, dans un contexte marqué par la hausse des coûts de l'énergie et les pressions liées à la tarification du carbone.

Le projet a également permis à Tacora Resources de faire progresser la mise en œuvre de mesures concrètes et d'obtenir un soutien financier des gouvernements provincial et fédéral. La première mesure vise l'optimisation de la performance du séchoir à minerai, une source importante de consommation de combustible et d'émissions de GES. Une deuxième phase, en cours, comprend quant à elle le développement d'un système de gestion de l'énergie destiné à soutenir les efforts de décarbonation à long terme.

Le projet a également contribué aux objectifs plus larges de durabilité de Tacora Resources en consolidant son approche de gestion de l'énergie et des émissions de GES, appuyant ainsi les efforts d'amélioration continue préconisés dans des cadres de référence sectoriels comme le programme Vers le développement minier durable (VDMD).

« Recevoir cette reconnaissance de l'ACEC-NL revêt une signification particulière pour CIMA+, puisqu'elle témoigne à la fois de la solidité de notre collaboration avec Tacora Resources et de notre présence grandissante au Canada atlantique », a déclaré Jeff Hynes, premier directeur principal du secteur Énergie et ressources et leader multisectoriel pour la région de l'Atlantique chez CIMA+. « En tant que premier prix d'excellence en ingénierie obtenu par CIMA+ à Terre-Neuve-et-Labrador, cette distinction renforce la crédibilité et l'expertise que nos équipes apportent à des projets complexes de décarbonation industrielle partout dans la région. »

« Ce prix met en lumière la valeur d'une approche qui combine services-conseils stratégiques et expertise en ingénierie pour aider les clients à relever des défis complexes liés à l'énergie et à la décarbonation », a affirmé Christophe Jenkins, consultant principal chez CIMA+. « Bien que nous soyons honorés de recevoir cette reconnaissance, le succès de ce projet repose également sur l'ouverture de Tacora Resources à adopter de nouvelles approches et à collaborer de façon transparente tout au long du processus. Une décarbonation porteuse de résultats exige plus qu'une expertise technique. Elle nécessite un client prêt à remettre en question les pratiques établies, à évaluer les possibilités à partir des données et à investir dans des améliorations durables à long terme. »

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, de la défense, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 45 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 700 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

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SOURCE CIMA+

SOURCE : Andréanne St-Pierre, Directrice principale, communication marketing, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; INFORMATIONS ET DEMANDES DES MÉDIAS : [email protected], Téléphone : 514 919-0931