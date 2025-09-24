VANCOUVER, BC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées d'ingénierie-conseil au Canada, a l'honneur d'annoncer que le projet d'infrastructures d'atténuation des inondations de Mill Creek a reçu le premier prix dans la catégorie des petits et moyens projets aux FIDIC Global Infrastructure Awards 2025, décerné par la FIDIC, la Fédération internationale des ingénieurs-conseils. Cette prestigieuse reconnaissance internationale, attribuée lors de la cérémonie annuelle de remise de prix qui s'est tenue cette année au Cap, en Afrique du Sud, salue l'approche innovante et durable du projet en matière d'infrastructures résistantes aux changements climatiques et propulse les efforts de la ville de Kelowna sur la scène mondiale.

Une innovation technique qui protège les personnes et les services essentiels

Le projet de protection contre les inondations de Mill Creek, réalisé par CIMA+ pour le compte de la ville de Kelowna, a été développé en réponse aux inondations de plus en plus graves causées par les changements climatiques et le développement urbain. Le projet consistait à moderniser une structure de dérivation existante afin de réduire les risques d'inondation en redirigeant l'excès d'eau de Mill Creek vers Mission Creek: il comprenait la construction d'un barrage et d'une digue. Les améliorations ont également permis de rétablir le passage des poissons en amont et ont accru la qualité de l'eau afin de favoriser la faune aquatique et terrestre, contribuant ainsi à la santé de l'écosystème et à la résilience face aux inondations.

Le projet a également procuré des avantages sociaux et économiques importants à la communauté. En réduisant les risques d'inondation dans une zone urbaine densément peuplée, le projet a protégé plus de 1 650 propriétés et infrastructures essentielles, telles que des routes, des services publics et des voies d'accès d'urgence, sur une zone de 3,4 km². Cela a considérablement réduit les risques de dommages liés aux inondations, les réparations coûteuses et les interruptions de service.

« Cette reconnaissance internationale témoigne avec force du talent et du travail collaboratif de nos équipes. Elle reflète également l'engagement de CIMA+ à créer des infrastructures résilientes et à contribuer à un monde plus durable », a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+.

Le projet s'est également distingué par son engagement auprès des communautés autochtones et son impact économique, impliquant plus de 10 entreprises locales et autochtones tout au long du processus de planification et de construction.

« Ce prix célèbre la force des partenariats et le pouvoir de l'ingénierie pour relever les défis climatiques et répondre aux besoins des communautés. Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec la ville de Kelowna et les parties prenantes locales afin de fournir une solution fiable, inclusive et orientée vers l'avenir pour la protection contre les inondations des infrastructures environnementales », a déclaré Ali Malekian, chargé de projet principal chez CIMA+.

« Pour CIMA+, être reconnu sur la scène mondiale par la FIDIC est un grand honneur. Cela illustre non seulement notre capacité à proposer des solutions innovantes et durables face à des défis complexes, mais également la pertinence de l'expertise canadienne pour renforcer la résilience des infrastructures à l'échelle mondiale », a ajouté Ali Taleb, directeur principal chez CIMA+.

« Cette remarquable réalisation reflète le dévouement et l'expertise de nos équipes dans l'Ouest canadien », a ajouté Daniel J. Matthews, premier vice-président régional, Ouest canadien, chez CIMA+. « C'est un moment gratifiant qui souligne non seulement le succès de ce projet, mais également la reconnaissance croissante de CIMA+ en tant que contributeur clé offrant des solutions d'infrastructure résilientes dans l'Ouest. »

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

Sources : Andréanne St-Pierre, Directrice principale, Marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; Bérangère Sintes, Responsable Communication et Marketing, [email protected], Téléphone : 438-526-1589