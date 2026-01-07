MONTRÉAL, le 7 janv. 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce l'obtention d'un contrat majeur pour le vaste projet de construction, de rénovation et d'agrandissement du Centre d'éducation physique et des sports (CEPS) de l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. CIMA+ agira en tant que responsable de la conception en ingénierie, dans le cadre de ce chantier d'envergure, réalisé notamment en collaboration avec les firmes ABCP architecture et Architectes Quatre limitée (A4).

Il s'agit d'un mandat important pour CIMA+ dans les provinces de l'Atlantique, mobilisant l'expertise multidisciplinaire de plusieurs équipes du secteur Bâtiment, notamment en structure, génie civil, mécanique et développement durable.

Le projet, qui s'échelonnera sur plusieurs années, transformera profondément les infrastructures sportives, académiques et communautaires du campus de Moncton. Il comprend, entre autres, la rénovation complète du CEPS existant, la reconfiguration de la piscine, l'ajout d'une nouvelle patinoire et d'un stade d'athlétisme intérieur, l'aménagement d'un terrain de soccer intérieur, ainsi que la création d'un centre communautaire moderne.

« Ce mandat met pleinement à contribution notre expertise reconnue en génie du bâtiment et notre approche pluridisciplinaire », a déclaré Yannick Maltais, premier vice-président, Bâtiment, chez CIMA+. « Nous sommes très heureux de collaborer à un projet qui transformera durablement les installations de l'Université de Moncton et leur rôle au sein de la communauté. En plus de moderniser des installations essentielles pour la région, ce projet est un exemple concret de la présence croissante de CIMA+ dans les Maritimes, et plus particulièrement au Nouveau-Brunswick.»

Les travaux mettront également à contribution plusieurs entreprises et partenaires locaux. «Travailler main dans la main avec les partenaires locaux est un véritable moteur pour un projet de cette envergure. La combinaison des expertises de chacune des équipes crée une valeur unique, qui se reflète directement dans la qualité et l'efficacité des travaux, et nous permet de contribuer à réaliser des projets et à offrir des solutions durables dans la région», a affirmé Jeff Hynes, associé et directeur principal, Atlantique, chez CIMA+.

« Pour nos équipes, participer à un projet d'une telle portée est une source d'enthousiasme et d'engagement. C'est extrêmement motivant de contribuer à un chantier aussi important et structurant pour la région de Moncton. Il s'agit d'une occasion unique de mettre en valeur notre savoir-faire, avec des partenaires engagés », a ajouté Joel Vienneau, chargé de projet principal, Bâtiments, chez CIMA+, au Nouveau-Brunswick.

CIMA+ travaillera de concert avec un consortium formé par les firmes ABCP architecture et Architectes Quatre limitée (A4), qui a obtenu le mandat de réalisation et qui coordonnera les travaux.

