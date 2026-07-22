CIMA+ PUBLIE SON RAPPORT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE 2025

MONTRÉAL, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- CIMA+, l'une des plus importantes firmes privées de génie-conseil au Canada, annonce la publication de son Rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG), qui met en lumière les progrès continus de la firme en matière d'intégration des principes du développement durable à ses activités, à ses services d'ingénierie ainsi qu'à ses pratiques commerciales.

Le rapport présente les principales réalisations de la dernière année ainsi que les progrès mesurables accomplis. Il démontre la façon dont CIMA+ continue d'intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance à ses prises de décisions, tout en soutenant ses clients, ses employées et employés ainsi que les communautés qu'elle sert.

Parmi les faits saillants de cette année :

CIMA+ a réduit de 31 % ses émissions totales de gaz à effet de serre (GES) par rapport à son année de référence 2019 et a obtenu le statut Or dans le Défi carboneutre du Canada.

La firme a également élaboré une méthodologie rigoureuse permettant de mesurer la contribution de ses projets aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ainsi, 64,2 % de ses revenus sont désormais associés à l'atteinte des ODD.

De plus, CIMA+ a lancé son service de consultation et de conseils stratégiques en durabilité et décarbonation, afin d'offrir aux organisations des secteurs public et privé les outils nécessaires pour mener efficacement cette transition complexe.

La firme a continué de soutenir des centaines d'organisations partout au Canada grâce à des dons, des commandites, des partenariats communautaires et des activités de bénévolat réalisées par ses employées et employés.

« Notre Rapport ESG reflète les efforts collectifs de nos équipes pour intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance à tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de notre façon de mener nos activités ou des solutions durables que nous concevons pour nos clients, a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+. Le génie joue un rôle essentiel dans la création de communautés durables et résilientes, et ce rapport montre comment nos engagements prennent vie à travers des actions porteuses dans l'ensemble de nos activités. »

Préparé conformément à des cadres de reddition de comptes reconnus, le Rapport ESG 2025 témoigne également de l'évolution de l'approche ESG de CIMA+, notamment grâce à une mise à jour de l'évaluation de la matérialité et à une amélioration des divulgations portant sur les risques et occasions liés au climat, la gouvernance et l'ingénierie durable.

« Les progrès les plus significatifs reposent sur la collaboration », a déclaré Anahita Jami, directrice ESG. « Les réalisations présentées dans ce rapport sont le fruit du travail quotidien de nos employées et employés partout chez CIMA+, qui contribuent ensemble à renforcer nos pratiques ESG, à développer des solutions novatrices et à créer une valeur durable pour nos clients, nos communautés et notre organisation. »

Le Rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) est accessible dans son intégralité sur le site Web de CIMA+.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, de la défense, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 45 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 700 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

SOURCE : Andréanne St-Pierre, Directrice principale, communication marketing, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; INFORMATIONS ET DEMANDES DES MÉDIAS : [email protected], Téléphone : 514 919-0931