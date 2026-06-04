TORONTO, le 4 juin 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada, a reçu un prix Diamant 2026 de l'ACEC Ontario - section Grand River pour son travail de modernisation de l'usine de traitement des eaux usées de Kitchener (KWWTP), dans la région de Waterloo, en Ontario.

Réalisé en collaboration avec la Région de Waterloo, le projet visait à moderniser des composantes clés du procédé de traitement primaire de l'usine et à remplacer des infrastructures vieillissantes datant des années 1970. Plus importante installation de traitement des eaux usées de la région, la KWWTP joue un rôle essentiel dans le maintien de services fiables de traitement des eaux usées pour la communauté tout en contribuant à la protection de l'environnement avoisinant, notamment celui de la rivière Grand.

Cette distinction témoigne de l'engagement de CIMA+ à fournir des solutions d'infrastructure novatrices et durables qui améliorent les services essentiels aux communautés.

CIMA+ a fourni des services de conception détaillée, d'appel d'offres, de gestion de contrats et de contrôle du chantier pour ce projet qui comprenait le remplacement et la réhabilitation des systèmes de clarification primaire ainsi que la modernisation des infrastructures connexes. Les travaux comprenaient également des améliorations aux canalisations, aux vannes et à la salle de pompage des boues primaires, ainsi que des améliorations structurelles et architecturales destinées à optimiser la performance opérationnelle à long terme.

Comme l'installation est située dans la zone inondable réglementée de la Grand River Conservation Authority, le projet comprenait aussi des mesures de protection contre les inondations ainsi que la conception d'un nouveau bâtiment électrique résistant aux inondations, surélevé au-dessus de la plaine inondable afin d'accroître sa résilience face aux conditions environnementales futures.

Les travaux de modernisation ont permis d'améliorer la fiabilité du système, d'accroître l'efficacité opérationnelle et de prolonger la durée de vie des infrastructures essentielles de la KWWTP, soutenant ainsi l'engagement à long terme de la Région de Waterloo envers des services de traitement des eaux usées résilients et durables.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, de la défense, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 45 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 700 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

SOURCE : Andréanne St-Pierre, Directrice principale, communication marketing, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; INFORMATIONS ET DEMANDES DES MÉDIAS : [email protected], Téléphone : 514 919-0931