TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada, a reçu trois prix de l'Ontario Public Works Association (OPWA) lors du dîner de remise de prix tenu le 13 mai 2026 à l'occasion de son congrès annuel. La firme s'est vu décerner le prix Supplier and Service Provider of the Year (fournisseur et prestataire de services de l'année); le prix Small Communities (petites communautés) dans la catégorie de 10 à 50 millions de dollars pour le projet de réservoir surélevé et de station de pompage d'appoint de la rue D'Arcy à Cobourg, en Ontario; ainsi que le prix Environment (environnement) dans la catégorie de moins de 2 millions de dollars pour le projet d'amélioration du drainage des rues Mill et Altamira à Richmond Hill, en Ontario.

CIMA+ a été choisie comme lauréate du prix Supplier and Service Provider of the Year de l'OPWA en reconnaissance de sa contribution au développement des infrastructures de travaux publics en Ontario et de son soutien indéfectible à la mission et aux objectifs stratégiques de l'OPWA. Créé en 2018, ce prix récompense les organisations qui se distinguent par l'excellence de leurs services et leur leadership dans le développement des services de travaux publics et des infrastructures. En Ontario, CIMA+ a joué un rôle clé dans la réalisation de projets d'infrastructures municipales transformateurs qui améliorent la durabilité et la résilience des installations et la qualité de vie des collectivités, notamment dans les secteurs du transport, de l'eau potable, des eaux usées et du bâtiment. Des projets récents reconnus par l'OPWA, comme la restauration du mur de quai du secteur Port Lands à Toronto, témoignent de l'engagement de CIMA+ à offrir des solutions d'ingénierie novatrices, à miser sur la résilience à long terme des infrastructures et à établir des partenariats solides avec les municipalités et les organismes publics.

Le projet de réservoir surélevé et de station de pompage d'appoint de la rue D'Arcy a été sélectionné pour le prix Small Communities, qui vise à promouvoir l'excellence dans les projets de travaux publics réalisés dans les petites municipalités et à reconnaître l'importance du partenariat entre l'organisme public, le consultant et l'entrepreneur. Achevé en septembre 2025, le projet améliore la fiabilité et la résilience du réseau d'eau potable de Cobourg tout en anticipant la croissance future de la population. Réalisé en collaboration avec Lakefront Utility Services Inc., le projet reflète un engagement soutenu envers la durabilité des infrastructures, l'innovation et une collaboration efficace avec les parties prenantes clés et la communauté locale.

Choisi pour le prix Environment, le projet d'amélioration du drainage des rues Mill et Altamira à Richmond Hill renforce la protection contre les inondations du secteur et améliore son système de gestion des eaux pluviales. CIMA+ a conçu de nouvelles infrastructures d'égout pluvial ainsi que la reconstruction de la chaussée afin d'augmenter la capacité de drainage et d'améliorer l'écoulement de surface provenant de zones contributives externes. L'un des principaux défis consistait à atténuer les répercussions sur les services publics et les perturbations de la circulation le long d'une rue résidentielle lors de la construction d'une nouvelle conduite de 1 800 mm de diamètre, conçue pour accueillir les surplus lors d'événements pluvieux majeurs. Ces améliorations des infrastructures permettront de réduire les risques d'inondation, d'améliorer la performance du système lors d'épisodes de fortes pluies et de soutenir la résilience à long terme du quartier face aux changements climatiques.

Remis chaque année, les prix de l'OPWA reconnaissent le leadership et les réalisations exceptionnelles dans les projets de travaux publics en Ontario. Ces distinctions témoignent de l'engagement continu de CIMA+ à offrir des solutions d'infrastructure de grande qualité qui soutiennent les communautés et contribuent à l'avancement des pratiques en travaux publics en Ontario et partout au Canada.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 600 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

Source : Andréanne St-Pierre, Directrice principale, Marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; Pour plus de détails : [email protected]