Cette transaction renforce l'expertise de l'entreprise en planification avancée et en optimisation des opérations de transport collectif et durable

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce l'acquisition de CSched, une firme de services professionnels reconnue, spécialisée dans les solutions avancées de planification et d'optimisation des horaires pour les sociétés de transport collectif et les transporteurs privés (scolaires, interurbains, etc.). Cette acquisition permet à CIMA+ de renforcer sa présence dans le secteur des transports et de la mobilité durable, en s'appuyant sur l'expertise de haut niveau pointue de l'équipe de CSched ainsi que sur ses outils de planification de pointe.

Par cette acquisition, CIMA+ bonifie son offre de services en transport collectif et renforce sa capacité à proposer des solutions innovantes et complètes intégrées à ses clients, notamment grâce à une équipe de professionnelles et professionnels qualifiés.

La complémentarité des expertises de CIMA+ et de CSched permettra de soutenir les organisations de transport dans un contexte où l'efficacité opérationnelle, la performance des réseaux et la transition vers une mobilité plus durable sont au cœur des priorités.

« Cette acquisition s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance ciblée et de développement de créneaux à forte valeur ajoutée. L'expertise de CSched en planification avancée et en optimisation des opérations vient renforcer notre positionnement dans le secteur du transport et consolider notre capacité à accompagner nos clients dans la mise en place de solutions durables et performantes », souligne Steeve Fiset, chef de la direction stratégique chez CIMA+.

« L'arrivée des experts de CSched au sein de notre organisation est une excellente nouvelle. Le secteur du transport collectif évolue rapidement et nécessite des approches toujours plus intégrées et innovantes », ajoute Suzanne Demeules, première vice-présidente du secteur Transport chez CIMA+.

« La complémentarité naturelle entre nos équipes nous permettra d'offrir un accompagnement encore plus complet à nos clients. Nous sommes très heureux d'accueillir une équipe d'expertes et d'experts reconnue comme celle de CSched et de mettre en commun nos savoir-faire pour livrer des projets d'envergure répondant aux plus hauts standards de qualité », affirme Isabelle Charpentier, première directrice principale du secteur Transport - Génie de la mobilité, chez CIMA+.

« Depuis 2008, CSched poursuit un objectif simple : aider les sociétés de transport collectif à offrir un service efficace et de grande qualité, tout en reconnaissant le rôle essentiel de leur main-d'œuvre. Se joindre à CIMA+ nous offre l'envergure et les compétences complémentaires nécessaires pour mieux accompagner nos clients dans ce contexte en évolution. Cela nous permet également de nous consacrer davantage au développement de l'expertise dans l'industrie, notamment par la formation et le partage des connaissances. Je suis très satisfait de ce que nous avons accompli et enthousiaste quant à l'impact que nous pourrons avoir au sein de CIMA+ », déclare Michel Courval, président et chef de la direction de CSched.

La transaction est effective depuis le 1er avril 2026.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 600 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

À propos de CSched

CSched est une entreprise québécoise spécialisée en planification et optimisation des réseaux de transport collectif. Basée à Laval, elle offre une gamme complète de services-conseils, de formations et de solutions logicielles pour accompagner les sociétés de transport, les opérateurs privés et les commissions scolaires. Reconnue pour son expertise pointue en planification des horaires et des opérations, CSched soutient des organisations à travers le monde afin d'améliorer la performance, la qualité de service et l'efficacité de leurs réseaux.

Plus d'informations sur le site internet de CSched.

SOURCE CIMA+

Source : Geneviève Laurier, Gestionnaire principale -- Communications externes et image de marque, [email protected], Téléphone : 514-919-0931; Pour plus d'informations : [email protected]