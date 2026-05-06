HALIFAX, NS, le 6 mai 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada, annonce la nomination de Jeff Hynes à titre de premier directeur principal du secteur Énergie et ressources, et leader régional multisectoriel pour la région de l'Atlantique.

Jeff Hynes (Groupe CNW/CIMA+)

Depuis son arrivée chez CIMA+ en 2015, Jeff Hynes s'est distingué comme un leader ayant joué un rôle fondamental dans la croissance et le rayonnement de l'entreprise dans la région de l'Atlantique. Il compte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du génie-conseil et a obtenu un diplôme en génie mécanique de la Memorial University of Newfoundland en 2001.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Hynes supervisera le développement stratégique multisectoriel de CIMA+ dans la région de l'Atlantique, en étroite collaboration avec les responsables de tous les secteurs. Il continuera également de diriger les opérations du secteur Énergie et ressources. Il sera un acteur clé dans le renforcement de la présence de la firme dans des marchés stratégiques, notamment l'énergie, l'exploitation minière, le bâtiment, les infrastructures et la défense.

« Jeff a joué un rôle majeur dans le renforcement de notre présence et l'expansion de nos activités dans la région de l'Atlantique au cours des dernières années. Sa compréhension approfondie du marché et sa capacité à mobiliser les équipes et à obtenir des résultats font de lui la personne idéale pour assumer ce rôle stratégique. Alors que nous poursuivons notre croissance dans un environnement dynamique et en constante évolution, particulièrement dans des secteurs prioritaires, tels que l'énergie et les infrastructures, le leadership de Jeff sera déterminant pour nous permettre de saisir de nouvelles occasions et de relever les défis à venir », a déclaré Steeve L'Heureux, premier vice-président du secteur Énergie et ressources chez CIMA+.

« Je suis enthousiaste à l'idée d'endosser ce rôle et de continuer à contribuer au développement de nos activités dans la région de l'Atlantique. Ce marché offre un fort potentiel de croissance et je me réjouis de collaborer avec nos équipes pour poursuivre sur notre lancée et consolider notre présence. Chez CIMA+, nous sommes guidés par un engagement envers l'excellence, la collaboration et la réalisation de solutions de haute qualité pour nos clients. Je suis fier de faire partie d'une équipe qui incarne ces valeurs au quotidien », a ajouté M. Hynes.

CIMA+ possède plusieurs bureaux dans la région de l'Atlantique, à Halifax, St. John's, Labrador City et Clarenville. La firme poursuit sa croissance avec l'ouverture, récemment, d'un cinquième bureau, à Saint John, au Nouveau-Brunswick, le 13 avril 2026.

La nomination de Jeff Hynes est en vigueur depuis le 4 mai 2026.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 600 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

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SOURCE CIMA+

Source : Andréanne St-Pierre, Directrice principale -- Marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; Pour plus d'information : [email protected]