La firme de génie-conseil lance officiellement de nouveaux services en consultation et conseils stratégiques

MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce le lancement officiel de ses nouveaux services de consultation et de conseils stratégiques en durabilité et décarbonation.

Face aux défis liés aux changements climatiques, CIMA+ propose désormais un accompagnement stratégique dès les premières étapes des projets afin d'aider les organisations à améliorer leur résilience et bâtir un avenir plus durable.

Pensé pour répondre aux besoins des secteurs public et privé, ce nouveau service transforme les ambitions environnementales des clients et des partenaires en actions concrètes. Grâce à une approche intégrée et fondée sur l'innovation, les experts et expertes de CIMA+ interviennent tout au long du cycle de vie des projets, depuis l'idéation jusqu'à la mise en service, pour maximiser leur impact et assurer leur pérennité.

Les services de consultation et les conseils stratégiques en durabilité et décarbonation de CIMA+ se déclinent en trois expertises:

Changement climatique : l'atténuation et l'adapation

La protection et valorisation de l'eau;

La décarbonation des transports.

Cette nouvelle division est dirigée par Anaïssia Franca, directrice, consultation et conseils stratégiques - durabilité et décarbonation. « Chaque organisation a des ambitions climatiques et des besoins pour se projeter dans l'avenir. Notre mission est de les traduire en plans d'action pragmatiques, ambitieux et adaptés à sa réalité. C'est ce que nous faisons chez CIMA+: catalyser la transition écologique, avec et pour nos clients et partenaires à travers le Canada », a déclaré Mme Franca.

« Ce nouveau service s'inscrit dans notre vision de croissance et nous permet de continuellement repousser les limites du génie-conseil pour offrir à nos clients un accompagnement global et personnalisé. En renforçant notre capacité d'intervention stratégique, nous consolidons la position de CIMA+ comme chef de file de l'innovation durable au Canada », a soutenu pour sa part le chef de la direction stratégique chez CIMA+, Steeve Fiset.

SOURCE CIMA+

Source : Andréanne St-Pierre, Directrice principale, Marketing et communications, [email protected], Téléphone: 514 348-0891; Pour plus de détails : [email protected]