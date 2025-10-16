MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce la nomination d'Eric Martin à titre de vice-président principal, Technologies de l'information.

Eric Martin (Groupe CNW/CIMA+)

Cumulant plus de 35 années d'expérience dans le secteur des technologies de l'information, dont la plupart comme gestionnaire, M. Martin est entré au service de CIMA+ en mars dernier, comme conseiller stratégique en technologies de l'information. Auparavant, il a notamment agi comme vice-président, TI et transformation numérique, chef de l'information et directeur de livraison, dans le secteur privé. Au cours des derniers mois, chez CIMA+, il a su démontrer son expertise et son sens stratégique dans un secteur d'activité en pleine effervescence.

« Je suis très heureux de ce nouveau défi chez CIMA+. Cette nomination représente une occasion stimulante de contribuer à l'évolution numérique d'une entreprise reconnue pour son excellence, son esprit d'innovation et sa culture collaborative », a déclaré Eric Martin. « Je suis convaincu que, grâce à la compétence et à l'engagement des équipes en place, nous saurons poursuivre le développement de solutions technologiques performantes au service de la croissance et de la réussite de CIMA+. »

« Le rôle d'Eric est hautement stratégique pour CIMA+, alors que nous poursuivons notre transformation numérique et cherchons à tirer pleinement parti des technologies émergentes. Son expérience dans le secteur du numérique, combinée à ses aptitudes en gestion des affaires, lui permettra d'assurer la continuité de nos activités tout en propulsant nos capacités technologiques vers de nouveaux sommets, afin de permettre à CIMA+ de relever avec succès les défis du futur et de soutenir durablement notre croissance », a souligné le chef de la direction des opérations, David Murray.

Cette nomination est en vigueur depuis le 4 octobre 2025.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

