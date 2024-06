MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est fière de poursuivre sa croissance en annonçant la nomination de nouveaux associé-e-s et associé-e-s-délégué-e-s, ce qui soutient son expansion considérable en plus de réaffirmer son engagement envers le développement durable.

Une croissance soutenue et des acquisitions stratégiques

Avec désormais 36 bureaux à travers le pays et plus de 3 200 employé-e-s, CIMA+ continue de se positionner comme un chef de file dans l'industrie. Au cours de l'année, CIMA+ a réalisé plusieurs acquisitions stratégiques, incluant Kozar, C3 Water, Écogénie, Eramosa, et MidSea Engineering. Ces acquisitions renforcent la capacité de la firme à offrir des solutions innovantes et durables, tout en élargissant son expertise et sa présence géographique.

Un modèle d'actionnariat distinctif et diversifié qui fait la force de CIMA+

Chez CIMA+, l'entrepreneuriat fait partie intégrante de la culture. Le modèle d'actionnariat distinctif permet à tous les employé-e-s, quel que soit leur rôle, de devenir actionnaires. L'entreprise a annoncé lors de son assemblée générale annuelle du 25 mai dernier, qu'elle nommait 29 nouveaux et nouvelles associé-e-s et 58 nouveaux et nouvelles associé-e-s délégué-e-s. Actuellement, un peu plus de 50 % des employé-e-s sont propriétaires de la firme, tous statuts confondus.

Une firme engagée pour le développement durable

CIMA+ est fière d'annoncer que 62 % de ses revenus proviennent de projets verts, dépassant ainsi son objectif initial de 60% fixé pour 2027. L'équipe continue à améliorer ses pratiques et à accompagner nos client-e-s dans leur transition énergétique à travers des projets innovants et durables. La stratégie ESG de l'entreprise est soutenue par un plan d'action précis, visant à faire notre part dans la décarbonisation et à fixer des cibles toujours plus ambitieuses.

« La croissance de CIMA+ et notre engagement envers le développement durable sont le reflet de notre modèle d'actionnariat distinctif et de l'esprit entrepreneurial de notre équipe. Nous sommes déterminés à continuer d'innover et à offrir des solutions durables à nos clients », a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction chez CIMA+.

« Nos acquisitions stratégiques et notre engagement envers des pratiques durables nous permettent de rester au sommet de l'industrie. Nous sommes fiers de notre équipe et de notre capacité à dépasser nos objectifs pour un avenir plus vert », a ajouté Steeve Fiset, chef de la direction stratégique.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et science de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 35 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 200 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

