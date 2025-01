Il s'agit d'un 40e établissement à travers le pays pour la firme de génie-conseil

SAINT-GEORGES, QC , le 28 janv. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce avec fierté l'ouverture de son nouveau bureau à Saint-Georges, en Beauce. Cette ouverture permet à CIMA+ de consolider sa présence auprès de sa clientèle et de ses partenaires dans la région de Chaudière-Appalaches, tout en poursuivant sa croissance dans le marché québécois et canadien.

« Je suis fier de constater que nous poursuivons notre croissance en Beauce, une région dotée d'une culture entrepreneuriale sans pareil. L'entrepreneuriat est l'une des valeurs fondamentales de CIMA+ et nous sommes déterminés à contribuer à la vitalité économique de la région », a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+.

Situé sur le boulevard Dionne, à Saint-Georges, le nouveau bureau a accueilli officiellement les premiers employés et employées en novembre dernier.

« Depuis plusieurs années, nous réalisons de plus en plus de projets en Beauce, dans plusieurs secteurs d'activités. Il était donc naturel pour nous d'ouvrir un bureau afin de maximiser la proximité avec nos clients. CIMA+ est un employeur de choix qui mène et participe à des projets variés et ces nouveaux espaces de bureaux permettront de créer une cohésion d'équipe et un sentiment d'appartenance pour les employés et employées qui y travailleront, », a déclaré Yannick Maltais, premier vice-président, Bâtiment.

Un 40e bureau pour CIMA+ au Canada

L'ouverture du bureau de Saint-Georges permet aussi à CIMA+ de franchir une nouvelle étape dans sa croissance, puisqu'il s'agit officiellement du 40e bureau de la firme de génie-conseil à travers le Canada, dont 16 sont situés au Québec.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 400 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

