Pour mieux servir nos clients existants et stimuler la croissance dans le Canada atlantique

MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes firmes privées de génie-conseil au Canada, est heureuse d'annoncer l'ouverture d'un bureau à Halifax, au 302-238A, avenue Brownlow, Dartmouth, N-É. Ce nouveau bureau, ainsi que les autres bureaux de l'entreprise à travers le Canada, permettra à CIMA+ de mieux servir sa clientèle existante dans les quatre provinces de l'Atlantique, tout en poursuivant ses plans de croissance sur ce marché.

CIMA+ dispose déjà d'une forte clientèle et d'un noyau de ressources bien établi dans la région atlantique. « Notre potentiel de croissance dans le Canada atlantique est prometteur, avec de nombreux grands projets d'énergies renouvelables en cours, ainsi que des améliorations de services publics, des rénovations de bâtiments et la construction de nouvelles infrastructures », a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+. « Nous sommes heureux d'officialiser notre présence dans la région. »

« Nous sommes très heureux de participer au projet de la boucle de l'Atlantique visant à construire un corridor d'énergie hydroélectrique et d'autres sources d'énergies renouvelables pour relier les quatre provinces, favorisant ainsi la décarbonation dans l'est du pays. La majorité de nos clients de l'Atlantique travaillent dans le secteur de l'énergie et des ressources, et nous prévoyons qu'ils auront des besoins grandissants à la lumière des projets d'infrastructure prévus dans la région », a déclaré Steeve L'Heureux, premier vice-président, Énergie et ressources chez CIMA+.

« Grâce à notre nouveau bureau permanent à Halifax, notre entreprise pourra contribuer encore plus activement à la vitalité économique de la région atlantique », a déclaré Jeff Hynes, associé, directeur, Énergie et ressources chez CIMA+. « Après l'ouverture, l'an dernier, d'un troisième bureau à Terre-Neuve-et-Labrador, à Clarenville, nous avons pu constater à quel point le marché atlantique pouvait être prometteur pour CIMA+. Maintenant que nous avons ouvert un bureau situé dans la plus grande ville de la région, nous sommes impatients d'exploiter pleinement ce potentiel de croissance ».

Parallèlement à l'ouverture de son bureau à Halifax, CIMA+ a lancé une campagne de recrutement d'une dizaine de nouveaux employés pour soutenir ses activités croissantes dans la région. Ayant pour mission de fournir des services intégrés et des solutions efficaces à ses clients, de travailler dans un esprit de partenariat et de toujours viser l'excellence, CIMA+ est un employeur de choix pour les professionnels qui souhaitent travailler pour l'une des plus grandes firmes de génie-conseil du pays.

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en systèmes de communication et en environnement. L'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience dans tout le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada. Aujourd'hui, avec plus de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2 800 personnes, dont plus de la moitié sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer et bonifier la vie qui nous entoure. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur.

