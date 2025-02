MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, poursuit ses efforts en décarbonation et en électrification des transports. En effet, CIMA+ a obtenu une contribution de 500 000 $ du Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada, dans le cadre de l'appel de propositions concernant la décarbonation des transports routiers, pour procéder au développement d'un outil de modélisation et de simulation visant à accélérer la décarbonation dans le secteur des transports de marchandises par véhicules moyens et lourds. Cet outil permettra aux exploitants de parcs de véhicules de prendre des décisions technologiques éclairées, de faciliter la transition vers des véhicules à plus faibles émissions, de réduire les risques et de renforcer la résilience de leurs parcs de véhicules.

« C'est une première pour CIMA+ en matière de recherche et développement. Obtenir cette subvention nous permettra de propulser nos travaux dans la décarbonation des transports. Nous sommes fiers de soutenir les opérateurs de véhicules moyens et lourds dans leur transition énergétique à travers le Canada », a déclaré Anaïssia Franca, directrice, Électrification des transports, chez CIMA+.

« De plus en plus, CIMA+ se positionne comme un chef de file en matière de décarbonation des transports. Nos équipes sont engagées, et la contribution du gouvernement fédéral confirme l'expertise et le leadership de CIMA+ dans ce domaine. Nos travaux permettront une avancée majeure dans l'industrie, et plusieurs opérateurs de véhicules lourds participent déjà au projet » a soutenu Steeve Fiset, chef de la direction stratégique de CIMA+.

Les travaux de développement sont déjà en cours, et sont prévus s'étaler sur trois ans. « L'outil que nous développons nous permettra de répondre aux besoins opérationnels des transporteurs routiers, en modélisant le quotidien des opérateurs à travers le prisme des véhicules zéro émission, en intégrant les contraintes et avancées technologiques actuelles et futures. Il servira à anticiper et à définir les stratégies optimales de recharge et de ravitaillement en hydrogène » a expliqué Denis Matarangas, Conseiller principal en Technologies opérationnelles et numériques chez CIMA+.

« Le gouvernement du Canada soutient les entreprises et collectivités canadiennes qui s'emploient à utiliser de nouvelles technologiques de pointe pour bâtir des industries plus concurrentielles. Dans le cadre du Programme d'innovation énergétique, nous collaborons avec CIMA+ pour développer des solutions technologiques qui réduiront les émissions des parcs de véhicules dans l'industrie. En tant qu'ancien PDG d'une entreprise de technologies propres, je suis ravi de voir le gouvernement fédéral travailler avec l'industrie pour bâtir une économie durable et prospère qui met les innovateurs canadiens au premier plan. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

De nombreux projets en cours en matière d'électrification des transports

Rappelons qu'en octobre 2024, CIMA+ a obtenu un contrat d'expertise-conseil pour l'électrification du parc de véhicules de Purolator.

De plus, CIMA+ travaille avec Geotab pour exploiter les données télématiques afin de mieux alimenter les stratégies de déploiements de bornes de recharge (en anglais seulement)

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 400 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

