MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes firmes privées de génie-conseil au Canada, figure de nouveau dans la catégorie Platine du rapport Top 100 Canada's Biggest Infrastructure Projects de ReNew Canada. Publié annuellement, ce rapport présente les 100 plus grands projets d'infrastructure publique en développement au Canada, le niveau Platine représentant le plus haut classement accordé aux entreprises. L'édition 2026 du rapport met en lumière la participation de CIMA+ à 25 de ces projets majeurs, dont quatre figurent parmi les 10 plus importants.

Cet exploit souligne l'expertise de CIMA+ et son engagement à offrir des solutions d'exception qui contribuent au développement des infrastructures essentielles du Canada. La présence soutenue de CIMA+ dans ce classement met en relief son rôle d'acteur clé dans l'évolution des infrastructures à travers le pays. CIMA+ s'est vu décerner le statut Platine par ReNew Canada depuis 2018.

« Une fois de plus, cette reconnaissance témoigne du savoir-faire, du dévouement et de l'excellence de nos équipes, ainsi que de notre engagement indéfectible à offrir à nos partenaires des solutions d'ingénierie remarquables. Nous sommes fiers de continuer à jouer un rôle de premier plan dans le perfectionnement des infrastructures canadiennes et dans la création d'une valeur durable à long terme », a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+.

« Plus que jamais, CIMA+ est un partenaire de choix pour la réalisation de projets majeurs partout au Canada. Fortes d'une solide expérience dans l'accompagnement de projets d'infrastructure publics et privés de grande envergure, nos équipes offrent l'expertise, la capacité d'intervention et l'approche collaborative nécessaires pour aider nos clients à livrer des projets complexes qui répondent aux besoins des communautés d'aujourd'hui et de demain », a déclaré Daniel J. Matthews, premier vice-président, Ouest canadien, chez CIMA+.

Parmi les 25 projets réalisés partout au Canada auxquels CIMA+ contribue figurent le projet de conversion en autoroute du chemin Yellowhead et le prolongement sud de la ligne Capital Line du transport léger sur rail (TLR) à Edmonton, les travaux préliminaires du projet GO Expansion et le projet d'augmentation de la capacité de la station Bloor-Yonge dans la région de Toronto et de Hamilton, le terminal du Port de Montréal à Contrecœur, ainsi que le nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec-Université Laval à Québec. Les projets de CIMA+ couvrent de nombreux secteurs, notamment ceux du transport collectif, du transport, du bâtiment et de l'énergie, et témoignent de l'expertise de la firme dans la gestion de projets complexes et structurants. Cette distinction renforce encore la position de CIMA+ à titre de partenaire de confiance en développement d'infrastructures, tant dans le secteur

Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 600 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

SOURCE CIMA+

