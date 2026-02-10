MONTRÉAL, le 10 févr. 2026 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce la nomination de Katia Millaire à titre de vice-présidente principale, Talent et culture.

Forte de plus de 20 ans d'expérience en ressources humaines, dont 7 au sein de CIMA+, Katia Millaire possède une connaissance approfondie de l'organisation, de sa culture et de ses équipes. Au cours de son parcours, elle a dirigé les partenariats d'affaires RH ainsi que le centre de services opérationnels RH. De plus, elle a été responsable de la stratégie RH en soutien aux processus de fusions et acquisitions. Ce parcours lui a permis de développer une compréhension profonde des besoins de l'organisation et une vision stratégique, intégrée et humaine du rôle des ressources humaines dans l'atteinte des objectifs d'affaires.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Katia au sein du comité de direction. Sa compréhension fine de notre organisation, sa capacité à mobiliser les équipes et son approche fondée sur la confiance seront des atouts précieux pour soutenir l'évolution de CIMA+ et de nos talents », a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+.

Dans ses nouvelles fonctions, Katia Millaire aura pour mandat de faire progresser la pratique des ressources humaines en cohérence avec la stratégie d'affaires de l'organisation, tout en cultivant des environnements de travail collaboratifs, inclusifs et mobilisateurs, et ce, au service de la croissance de l'entreprise et de l'expérience des employées et employés.

« Après sept années à être en accompagnement dans l'évolution de CIMA+, j'aborde ce nouveau rôle avec un grand sens des responsabilités et une profonde confiance envers nos équipes. Mon ambition est de poursuivre le développement d'une pratique en ressources humaines étroitement alignée sur la stratégie d'affaires, tout en plaçant l'humain au cœur de notre croissance », a souligné Katia Millaire, nouvelle vice-présidente principale, Talent et culture.

Cette nomination est en vigueur depuis le 21 janvier 2026.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 600 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

