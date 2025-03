MONTRÉAL, le 11 mars 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, obtient la certification Parité -- Niveau Argent de la Gouvernance au Féminin pour une deuxième année consécutive, ce qui vient confirmer sa détermination à maintenir son engagement envers la parité à l'échelle de son entreprise. Il s'agit d'une certification importante, qui comprend plusieurs critères quantitatifs et qualitatifs prenant en compte les multiples facettes de la diversité dans l'avancement de la carrière des femmes.

En se prêtant encore une fois cette année au processus d'évaluation de La Gouvernance au Féminin, CIMA+ démontre l'importance qu'elle accorde à promouvoir les femmes dans leur milieu de travail, et ce, peu importe le niveau hiérarchique au sein de son organisation. Par exemple, quatre femmes siègent au conseil d'administration de CIMA+ qui est composé de sept membres, et la représentation féminine à son comité de direction est de 30 %.

« Chez CIMA+, nous croyons fermement que l'égalité des genres est un principe qui se vit chaque jour à travers nos actions concrètes, comme notre initiative pilote de mentorat externe lancée en 2024, pour promouvoir un leadership diversifié et le développement professionnel, ainsi qu'une culture de soutien sans compromis. Notre engagement est de permettre à chaque personne, à chaque moment, d'avoir des opportunités égales de grandir et de réussir. Il est primordial pour moi d'être un allié de cette vision et de la promouvoir, car c'est dans cette pratique quotidienne que se forge une véritable transformation de société à laquelle nous sommes fiers de contribuer. », a déclaré Denis Thivierge, Président et chef de la direction de CIMA+.

Notons qu'en 2023, CIMA+ est devenue la première firme de génie-conseil au Canada à obtenir la Certification Parité de la Gouvernance au féminin. C'est donc une troisième reconnaissance en 3 ans pour CIMA+.

À propos de la Certification Parité

La Certification Parité de La Gouvernance au Féminin débute par un diagnostic approfondi qui évalue la position qu'occupe l'organisation sur le spectre de la parité des genres en analysant ses stratégies (culture et engagements) et ses actions (communications, politiques et programmes), ainsi que les résultats qu'elles produisent. À la suite de cette évaluation, un rapport personnalisé produit, lequel décrit les pratiques exemplaires et les principaux facteurs permettant à une organisation de bâtir sa feuille de route pour atteindre la parité des genres et favoriser l'inclusion.

Pour plus de détails, cliquez ici.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 400 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

