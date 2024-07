TORONTO, le 16 juill. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est fière d'annoncer la nomination de Dale Dionne au poste stratégique nouvellement créé de vice-président, municipal et transport, Ontario. Depuis qu'il a rejoint CIMA+ en janvier, Dale a fait preuve d'une expertise exceptionnelle qui fait de lui le leader idéal pour diriger les initiatives de croissance stratégique de la firme dans la région, avec l'appui d'une nouvelle équipe spécialement assemblée pour le secteur.

« La nomination de Dale témoigne de notre engagement à accroître la présence de CIMA+ et à améliorer notre offre de services tant en Ontario que dans l'ensemble du Canada », a déclaré Karen Freund, première vice-présidente régionale, Ontario, CIMA+. « Son leadership sera déterminant pour nous assurer que nous continuons à répondre aux besoins changeants de nos communautés et de nos clients, alors que nous poursuivons notre croissance stratégique dans la région. »

Dans ses nouvelles fonctions, Dale dirigera une équipe pluridisciplinaire de professionnels spécialisés dans les routes, les services municipaux, les autoroutes, les ponts, la gestion des eaux pluviales et l'architecture paysagère. Ce groupe résulte de la fusion de deux équipes de conception sous une direction unifiée afin de favoriser la collaboration et simplifier la coordination des ressources. L'intégration de ces équipes permettra de réaliser des projets de plus grande envergure et de proposer une offre de services plus complète à nos clients.

« Nous visons à servir plus efficacement nos plus importants clients en tirant parti de nos compétences complémentaires », a déclaré Dale Dionne, vice-président, municipal et transport, Ontario, CIMA+. « En améliorant notre offre de services et l'expérience client, nous positionnons CIMA+ comme la firme de choix pour les projets complexes et importants en Ontario. Je suis ravi d'assumer ce nouveau rôle et de travailler avec l'équipe. »

La création de ce nouveau rôle et de cette nouvelle équipe s'inscrit dans les objectifs stratégiques de CIMA+ visant à développer ses activités dans la région. En améliorant la coordination des ressources et en mettant l'accent sur les solutions durables, CIMA+ s'engage à construire un avenir meilleur et plus durable pour tous.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et science de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 35 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 200 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, veuillez visiter cima.ca.

