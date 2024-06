GATINEAU, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est heureuse d'annoncer son déménagement dans de nouveaux bureaux à Gatineau dans le secteur de la Cité. Avec près de 140 employés, l'équipe de Gatineau de CIMA+ est fière d'être la plus grande firme de génie-conseil dans la région de l'Outaouais. Le 30 mai dernier, le bureau a eu le plaisir d'accueillir plusieurs employés, partenaires et membres clés de la communauté d'affaires dans ses nouveaux locaux pour célébrer.

« Notre présence en génie-conseil dans l'Outaouais, notamment à travers des synergies avec notre bureau d'Ottawa, témoigne de notre engagement à Gatineau depuis plus de 50 ans. C'est notre participation active au développement économique et durable de la région qui nous définit, que ce soit à travers des projets d'envergure comme le développement Zibi, le système Rapibus ou la réfection du boulevard Saint-Joseph. », a dit Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+.

« Ce projet ambitieux de relocalisation, conçu et élaboré sur une période de plus de cinq ans, est le résultat de nombreuses collaborations et réaffirme notre position de leader dans l'industrie et comme employeur de choix. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos employés et employées pour leur patience et leur résilience, le Comité d'aménagement, A4 Architecture pour avoir su capter l'essence de CIMA+, BBL Construction et ses partenaires pour leur collaboration ainsi que le soutien du Groupe Dormani », a renchéri Luc Séguin, Directeur du bureau de Gatineau de CIMA+.

Le déménagement s'inscrit dans la vision de CIMA+ de concevoir un espace stimulant pour ses employés, propice au bien-être et à la collaboration, à proximité des services, du transport en commun et des transports actifs.

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et science de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 35 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 200 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, veuillez visiter cima.ca.

