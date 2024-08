MONTRÉAL, le 28 août 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce l'acquisition de la firme GTA Hydro, une entreprise de service-conseil œuvrant dans le secteur de la production d'énergie hydroélectrique depuis 2015. L'expertise qu'apporte GTA Hydro bonifie l'offre de CIMA+ en ce qui a trait à la conception, la fabrication, l'approvisionnement et l'installation des pièces de turbines et d'alternateurs associés à la construction de nouvelles centrales ou à la réfection et la modernisation de turbines et d'alternateurs hydroélectriques.

« GTA Hydro et CIMA+ ont mené à bien plusieurs projets ensemble par le passé, et collaborent actuellement à de nombreux projets d'envergure, faisant de cette acquisition une union stratégique naturelle. Cette solide relation de confiance et de collaboration, et notre vision commune pour l'avenir renforcent notre capacité à réaliser des projets ambitieux et innovants, » a indiqué Steeve Fiset, chef de la direction stratégique chez CIMA+.

« Grâce à cette acquisition, CIMA+ élargit ses services d'ingénierie pour fournir des solutions complètes dans le marché de l'hydroélectricité et des barrages. Cette démarche enrichit non seulement nos services clients, mais renforce également notre position stratégique en tant qu'experts dans ce marché, » a ajouté Steeve L'Heureux, premier vice-président, Énergie et ressources chez CIMA+.

Éric Auger, précédemment président de GTA Hydro, devient premier directeur principal, Hydroélectricité et barrages, ainsi qu'associé chez CIMA+. Avec toute l'équipe, M. Auger assurera directement la continuité de la prestation de services.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et science de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 35 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 200 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, veuillez visiter cima.ca.

