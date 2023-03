MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes sociétés privées de génie-conseil au Canada, et Systemex Industries Conseils (SIC), l'un des principaux fournisseurs de services de conseil en gestion de la performance des actifs, ont le plaisir d'annoncer la formation d'un partenariat stratégique. Ce partenariat permettra aux deux sociétés de combiner leurs forces, tout en partageant leurs ressources et leurs connaissances.

« CIMA+ et SIC présentent des atouts complémentaires », a déclaré Steeve Fiset, Chef de la direction stratégique chez CIMA+. « La combinaison de leur expertise en gestion d'actifs, en préparation opérationnelle et en mise en service avec l'expertise de notre firme en ingénierie du bâtiment, des infrastructures, du transport, de l'énergie et des ressources profitera à nos clientèles respectives. »

« SIC est fière d'être l'une des seules firmes de génie-conseil au Québec à être accréditée comme évaluateur ISO 55000 par l'Institute of Asset Management (IAM) », a déclaré Louis Soucy, président de Systemex Industries Conseils. « En joignant nos forces à celles de CIMA+, nous pourrons ajouter leurs services de gestion de projets, de systèmes de communication et d'environnement à notre offre globale de services, ce qui permettra aux deux firmes d'offrir une gamme de services améliorée. »

Depuis sa mise en œuvre initiale en décembre 2022, le partenariat s'est avéré gagnant-gagnant en raison de sa nature flexible. Le partenariat représente une relation bilatérale, et non un accord de sous-traitance. En travaillant ensemble, les partenaires auront la possibilité d'avoir une vue d'ensemble.

Les deux entreprises ont l'habitude de travailler ensemble et adhèrent à des cultures et des valeurs compatibles. Lorsque l'opportunité d'un projet se présente, l'une ou l'autre peut y répondre dans les 24 heures.

Bien que CIMA+ et SIC unissent souvent leurs forces pour répondre aux besoins des clients, elles ne sont pas obligées de le faire. Chacune est libre de mettre en œuvre tout autre arrangement contractuel qu'elle juge préférable.

CIMA+ et SIC prévoient que le partenariat stratégique continuera à porter ses fruits à long terme.

À propos de CIMA+

CIMA+ offre une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines des bâtiments, des infrastructures, du transport, de l'énergie et des ressources, de la gestion de projets, de l'environnement et des systèmes de communication. Avec une présence toujours grandissante, l'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience acquise à travers le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. Notre passion pour l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se classer parmi les plus grandes firmes de génie-conseil de propriété canadienne au pays. Aujourd'hui, avec plus de trente bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2 800 membres de son équipe, dont plus de la moitié sont propriétaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer la vie de ceux qui nous entourent. Les solutions durables inspirées par l'ingénierie aident à relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous concevez également pour un monde meilleur.

Pour plus d'information, visitez : www.cima.ca

À propos de Systemex Industries Conseils

Systemex Industries Conseils est une entreprise spécialisée reconnue pour son expertise et sa capacité à trouver des solutions pratiques dans les domaines techniques suivants :

Préparation opérationnelle et mise en service

Gestion de la performance des actifs

performance des actifs Gestion des risques

Externalisation de la maintenance et de la fiabilité

L'équipe d'ingénieurs et de techniciens de Systemex Industries Conseils, appuyée par des associés de renommée mondiale (Aladon (RCM) et IAM), a établi de solides relations d'affaires avec de grandes entreprises dans plusieurs secteurs industriels en Amérique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Les méthodologies de Systemex Industries Conseils s'appliquent autant à l'industrie lourde qu'au secteur manufacturier en général. De plus, Systemex Industries Conseils vise à faire le meilleur usage possible de l'équipement actuel des clients, à leur avantage et à leur grande satisfaction. Ceci constitue un élément clé de différenciation qui permet à Systemex Industries Conseils de se démarquer des autres firmes d'experts-conseils sur le marché.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.siconseils.ca/fr/

SOURCE CIMA+

Renseignements: CIMA+: Andréanne St-Pierre, Directrice, Communications et marketing, Téléphone: 514 348-0891, [email protected]; Systemex Industries Conseils: Pierre-Marc Soucy, ing., Directeur - Services Conseils, Téléphone: 514 974-1000, [email protected]