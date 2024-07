MONTRÉAL, le 9 juill. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est fière de publier son plus récent rapport sur l'environnement, le social et la gouvernance (ESG), réaffirmant ainsi sa position de leader en ingénierie durable et responsable.

« Notre plan de croissance stratégique repose non seulement sur la création de valeur financière, mais également sur la création de valeur environnementale et sociale, ce qui explique pourquoi en 2023, les revenus verts représentaient 62 % de nos revenus bruts annualisés totaux », explique Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+. « Chez CIMA+, nous nous engageons à construire un monde durable pour les générations actuelles et futures, avec nos clients et à travers nos actions. C'est ancré notre manière d'agir et d'être, comme le démontre le rapport ESG. »

Voici quelques points saillants :

Un engagement envers l'environnement

CIMA+ progresse résolument vers son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, grâce à des initiatives telles que le Centre de durabilité et d'excellence, les inventaires annuels des émissions de GES, les stratégies ESG et une planification financière robuste dédiée aux efforts de décarbonation. CIMA+ a émis 4 460 tonnes de CO2eq à travers ses activités, comparativement à 6 160 tonnes de CO2eq en 2019.

La communauté au cœur de nos actions

Au cours de l'exercice 2023, les contributions philanthropiques de CIMA+ ont augmenté de 50 % par rapport à 2022. Cela inclut 155 000 $ généreusement donnés par les employé-e-s pour soutenir les communautés et les organismes partout au Canada .





. À travers son programme de bourses d'études, CIMA+ offre un soutien financier aux groupes en quête d'équité, visant à améliorer l'équité et à assurer l'accès aux carrières en ingénierie pour les individus de tous les milieux socioéconomiques. En 2023, près de 20 000 $ ont été alloués à des bourses pour des étudiants issus de divers horizons, y compris des femmes et des personnes autochtones.





CIMA+ a été reconnue pour son engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) avec la prestigieuse Certification Parité de La Gouvernance au Féminin. En tant que première firme de génie-conseil au Canada à obtenir cette distinction, l'équipe de CIMA+ est fière de cette certification qui souligne son engagement envers l'égalité des genres et la présence des femmes dans les postes de direction.

Une gouvernance responsable

L'engagement de CIMA+ envers la gestion environnementale implique l'examen minutieux de chaque facette de ses opérations pour son empreinte écologique, y compris la gestion du cycle de vie des actifs informatiques. L'approche de CIMA+ en matière de gestion du cycle de vie des postes de travail incarne les principes de développement durable, incluant l'usage prolongé et l'entretien responsable, le recyclage respectueux de l'environnement et les solutions basées sur l'infonuagique.





Le conseil d'administration de CIMA+ a formellement établi le comité Éthique et ESG. Le mandat de ce comité va au-delà de la simple conformité ; il surveille activement la mise en œuvre et l'évolution des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris les facteurs de DEI et le développement durable.

