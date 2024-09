MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est fière de dévoiler sa nouvelle image de marque qui adopte une apparence organique, reflet de son engagement envers le développement durable. Après un exercice de réflexion interne, CIMA+ a collaboré avec l'agence de communication créative Archipel afin de raffiner sa marque pour qu'elle représente davantage les valeurs de l'entreprise et de ses employés et employées.

« CIMA+ jouit d'une réputation enviable dans l'industrie, particulièrement au Québec. Alors que la firme mise sur une croissance à travers le Canada, il était important pour nous de nous doter d'une image de marque qui nous permettrait de rejoindre les nouveaux marchés que nous ciblons, » a indiqué Denis Thivierge, président et chef de la direction chez CIMA+.

« Une marque forte est un besoin stratégique qui nous aide à nous démarquer et à nous positionner dans une industrie en constante évolution : notre image de marque revisitée représente mieux qui nous sommes aujourd'hui et nous positionnera favorablement dans nos projets de croissance à l'échelle du Canada » a renchéri Steeve Fiset, chef de la direction stratégique chez CIMA+.

La nouvelle image de marque de CIMA+ repose sur ses valeurs, sa mission et sa raison d'être et particulièrement, sur son engagement envers l'excellence, la collaboration, et son souci de participer à bâtir un monde durable.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et science de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 35 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 200 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

