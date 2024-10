MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, a obtenu un contrat d'expertise-conseil pour l'électrification du parc de véhicules de Purolator, l'un des plus importants projets de cette nature au Canada. CIMA+ aidera Purolator à planifier la transition, à réaliser l'étude détaillée, à améliorer l'interconnexion des services publics et à superviser la construction et le déploiement des infrastructures de recharge dans les entrepôts de Purolator à travers le pays.

S'inscrivant dans le cadre du plus important investissement dans le réseau de l'entreprise au cours de ses 63 années d'existence, l'ambitieuse feuille de route de Purolator au chapitre de la responsabilité environnementale comprend des plans visant à électrifier environ 60 % de ses véhicules de livraison sur le dernier kilomètre et à réduire de 42 % les émissions en termes absolus de portée 1 et de portée 2 d'ici 2030.

« Notre équipe multidisciplinaire de professionnels, dont Jean-François Veilleux, récemment reconnu comme l'un des 10 meilleurs ingénieurs de moins de 40 ans par Canadian Consulting Engineer, (*article en version anglaise seulement) apporte une expertise de pointe et un engagement inégalé à ce projet », a déclaré Anaïssia Franca, directrice, Électrification des transports, CIMA+. Nous sommes fiers de soutenir la transformation des infrastructures de transport à travers le Canada », a ajouté Mme Franca.

« Notre collaboration avec Purolator dans le cadre de ce projet met en lumière notre volonté d'offrir des solutions d'ingénierie durables et novatrices. Le leadership et la vision de notre équipe sont essentiels à ce projet qui reflète le calibre des talents de CIMA+ », a ajouté Suzanne Demeules, première vice-présidente, Transport, CIMA+.

Ce projet novateur confirme l'expertise et le leadership de CIMA+ dans le domaine de l'électrification des transports. Notre approche englobe les phases de planification et de déploiement, afin d'assurer des transitions fluides et harmonieuses pour les clients.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et science de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 35 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 200 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, veuillez visiter cima.ca.

