CIMA+ CONCLUT UN PARTENARIAT NATIONAL AVEC ACTUA

MONTRÉAL, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- CIMA+, l'une des plus importantes firmes privées de génie-conseil au Canada, annonce partenariat national de trois ans avec Actua, un organisme canadien de premier plan voué à la promotion des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) auprès des jeunes. Grâce à cette collaboration, CIMA+ devient la première firme de génie-conseil au Canada à s'associer à Actua, renforçant ainsi son engagement à soutenir le développement de la relève en STIM et à favoriser un accès plus équitable à l'éducation en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dans les communautés à travers le pays.

En plus de 30 ans, Actua a fait découvrir les STIM à des centaines de milliers de jeunes grâce à des activités d'apprentissage pratiques offertes par l'intermédiaire d'un réseau pancanadien d'universités et de collèges. Ses programmes sont conçus pour s'adresser aux jeunes de tous les horizons, en accordant une attention particulière aux groupes traditionnellement sous-représentés dans les STIM, afin de leur faire découvrir de nouvelles possibilités et de renforcer leur confiance pour entreprendre des études et une carrière dans ces domaines.

Ce partenariat s'inscrit dans l'engagement de longue date de CIMA+ envers les communautés où elle est active et dans sa volonté de favoriser le développement des talents qui façonneront les infrastructures, les technologies et les collectivités durables de demain. Au-delà de son soutien financier, CIMA+ contribuera au partenariat par des activités de mentorat, de sensibilisation aux carrières et de partage des connaissances, afin d'inspirer les jeunes partout au Canada et de les encourager à poursuivre des études et une carrière en STIM.

« Les défis auxquels notre société est confrontée exigent une nouvelle génération de personnes curieuses, à l'esprit innovant et qui offrent des perspectives diverses. Des organismes comme Actua jouent un rôle essentiel en faisant découvrir les STIM à des jeunes partout au Canada, particulièrement dans les communautés autochtones et auprès de groupes qui, historiquement, ont fait face à des obstacles dans ces domaines », a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+. « Chez CIMA+, nous croyons qu'il est de notre responsabilité de soutenir cette mission, qui reflète les valeurs qui nous animent en tant qu'organisation. Ce partenariat revêt une signification toute particulière à mes yeux, car investir dans les jeunes, c'est investir dans des communautés plus fortes et dans un avenir meilleur pour le Canada. »

« Inspirer la prochaine génération d'innovatrices et d'innovateurs exige du leadership, de la collaboration et un engagement commun envers l'avenir. Nous sommes ravis d'accueillir CIMA+ à titre de partenaire national », affirme Jennifer Flanagan, cofondatrice, présidente et directrice générale d'Actua. « Ensemble, nous contribuerons à doter les jeunes partout au pays des compétences, de la confiance et des occasions dont elles et ils ont besoin pour bâtir un avenir plus durable et plus inclusif pour le Canada. »

Au cours des trois prochaines années, CIMA+ et Actua travailleront ensemble à la réalisation de projets visant à encourager les jeunes à découvrir les STIM, à renforcer les liens entre le milieu de l'éducation et les industries et à former la prochaine génération de professionnelles et de professionnels qui participeront à l'édification d'un Canada plus innovant, plus durable et plus inclusif.

Pour en savoir plus sur Actua, visitez son site Web.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, de la défense, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 45 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 700 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

SOURCE : Andréanne St-Pierre, Directrice principale, communication marketing, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; INFORMATIONS ET DEMANDES DES MÉDIAS : [email protected], Téléphone : 514 919-0931