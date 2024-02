MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est fière d'annoncer la nomination de Pierre Lacombe, ingénieur, M.Sc., MBA, en tant que vice-président principal, développement stratégique. En collaboration avec le chef de la direction stratégique, Steeve Fiset, il sera responsable des fusions et acquisitions de l'entreprise afin de favoriser sa croissance.

Avant de se joindre à CIMA+, Pierre Lacombe occupait le poste de vice-président, stratégie et croissance, au sein d'une firme de génie-conseil internationale où il a contribué avec brio à son développement et à son positionnement lors de nombreuses opportunités majeures à travers le Canada. Dans le cadre de ses fonctions et de ses implications précédentes, il a développé une forte expertise dans le domaine de l'énergie, incluant les énergies renouvelables. Il est également membre du conseil d'administration du Club Cycliste Espoirs Premier Tech.

« Pierre Lacombe est un gestionnaire de haut calibre, orienté sur les résultats de ses équipes et qui possède une solide compréhension des enjeux mondiaux liés au développement durable, une connaissance approfondie des besoins de la clientèle dans divers secteurs de marché et des perspectives de croissance », déclare Steeve Fiset, chef de la direction stratégique chez CIMA+. « C'est un professionnel très engagé dans son milieu et nous sommes chanceux de pouvoir le compter parmi nous. »

« Rejoindre cette équipe dynamique en tant que vice-président constitue à la fois un honneur et un défi que j'accepte de relever avec enthousiasme. Ensemble, nous mettrons le cap vers de nouveaux horizons et exploiterons le potentiel sans limites de notre croissance, toujours en préconisant l'innovation, l'excellence et l'engagement envers nos clients et nos employés », affirme Pierre Lacombe.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en systèmes de communication et en environnement. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 000 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que notre travail vise à améliorer la vie des gens qui nous entourent. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur.

Pour plus d'information, visitez : www.cima.ca

Renseignements: Andréanne St-Pierre, Directrice, marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891