MISSISSAUGA, ON, le 6 févr. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes sociétés privées de génie-conseil au Canada, a le plaisir d'annoncer la nomination de Karen Freund au poste de première vice-présidente régionale pour l'Ontario. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du génie-conseil et ayant travaillé dans divers marchés, Karen apporte une expertise riche et diversifiée dans son nouveau poste.

Karen Freund, première vice-présidente régionale, Ontario, CIMA+ (Groupe CNW/CIMA+)

« Nous sommes ravis d'accueillir Mme Freund au sein de l'équipe ontarienne en tant que première vice-présidente régionale. Son expertise inégalée en matière de gestion opérationnelle, de croissance stratégique et de performance d'entreprise s'harmonise parfaitement avec la vision de CIMA+. En outre, son engagement envers l'excellence, l'innovation, le développement durable et la responsabilité sociale résonne parfaitement avec nos valeurs fondamentales. Je suis convaincu que sa présence au sein de l'équipe et de notre comité exécutif contribuera à la croissance et au succès de CIMA+ sur le marché ontarien », a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction, CIMA+.

Au cours des dix dernières années, Mme Freund a occupé plusieurs postes de vice-présidente, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie du marché ontarien. Les fonctions qu'elle a occupées dans de grandes organisations multidisciplinaires lui ont permis d'acquérir une vaste expérience dans la gestion et l'élaboration de stratégies de croissance régionales et nationales. Karen démontre son engagement à faire progresser l'industrie et à promouvoir l'innovation en occupant des postes au sein de divers comités et conseils, en particulier dans les marchés du transport et des infrastructures. Elle a été l'un des membres fondateurs de la WTS Toronto Area Chapter (présidente en 2015) et présidente du conseil d'administration de l'ACEC-Ontario (2022-2023). Elle a également siégé à plusieurs comités de la Chambre de commerce de la région de Toronto.

« CIMA+ témoigne d'un esprit entrepreneurial qui se traduit par une culture et une offre de services agiles et innovants. Alors que j'entre dans mes nouvelles fonctions, j'ai bien hâte d'aider nos clients et nos partenaires à atteindre leur plein potentiel dans la région, en travaillant avec les changements rapides, la complexité et les pressions concurrentielles d'un paysage ontarien en constante évolution », a déclaré Karen Freund, première vice-présidente régionale, Ontario, CIMA+.

Tom Montgomery, qui occupait précédemment ce poste, a été nommé vice-président principal, infrastructure municipale, Ontario. Fort de sa vaste expérience et de son expertise en matière d'ingénierie municipale et environnementale, Tom travaillera en étroite collaboration avec les clients afin de soutenir la croissance durable des communautés locales.

