MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes firmes privées de génie-conseil au Canada, a le plaisir d'annoncer la nomination de Daniel J. Matthews au poste de Premier vice-président régional, Ouest canadien. Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie du génie-conseil, M. Matthews apporte une expertise substantielle et diversifiée à ses nouvelles fonctions.

Au fil des ans, M. Matthews a établi sa crédibilité auprès des dirigeants et des collaborateurs dans les marchés et les secteurs au sein desquels il a travaillé, et a créé des stratégies de croissance novatrices. Leader reconnu ayant fait ses preuves, il apportera une importante valeur ajoutée à CIMA+ qui cherche à accroître sa présence dans l'ouest du Canada.

« Son professionnalisme, ses compétences et son expérience, non seulement en tant que penseur stratégique, mais aussi en tant que gestionnaire de projets, seront sans aucun doute de grands atouts pour CIMA+. Je suis convaincu que Daniel contribuera de façon significative au succès de notre firme et à l'atteinte de nos objectifs globaux alors que nous visons à accroître notre présence dans l'Ouest canadien », a déclaré Denis Thivierge, Président et chef de la direction de CIMA+.

« C'est un honneur pour moi de me joindre à CIMA+, une entreprise avec laquelle je partage les mêmes valeurs. Je suis impatient de soutenir et d'aider nos équipes et nos partenaires à atteindre nos objectifs et à poursuivre la croissance déjà bien entamée dans l'Ouest du Canada », a déclaré M. Matthews.

Dans ses nouvelles fonctions de responsable de la région, Daniel J. Matthews reprendra les principales responsabilités de Kelly Yuzdepski qui approche progressivement de la retraite au terme d'une brillante carrière de 13 ans chez CIMA+ et de 35 ans dans l'industrie du génie.

La nomination est effective depuis le 9 décembre 2024.

Plus tôt cette semaine, CIMA+ a également annoncé l'acquisition stratégique de Recollective Consulting, également dans l'Ouest canadien.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 400 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

