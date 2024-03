Cette restructuration permet à CIMA+ de renforcer sa position dans le marché du génie-conseil

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est fière d'annoncer l'inauguration d'un nouveau secteur Technologies opérationnelles et numériques. Alignée avec le plan de croissance de CIMA+, la création de ce secteur permettra d'élargir ses horizons et d'apporter une valeur ajoutée, tant pour la firme que pour ses clients existants et futurs.

Ce secteur constitue le regroupement des expertises en Systèmes de communications, Automatisation intelligente, ingénierie des systèmes, développement logiciel, capture de la réalité, système d'information géographique et données avancées. Avec ce regroupement stratégique, CIMA+ pourra ainsi se positionner comme joueur de premier plan en ayant la capacité d'amener des solutions de pointe intégrées pour les besoins numériques de l'ensemble de ses clients.

Ce secteur sera sous la direction de Rock Lacroix, nouvellement nommé vice-président principal, Technologies opérationnelles et numériques.

Cette annonce s'accompagne également de nominations au sein de l'équipe :

Nick Hallas , vice-président, Automatisation intelligente

, vice-président, Automatisation intelligente Eric Bertrand , vice-président, Solutions numériques et données avancées

« La création du secteur Technologies opérationnelles et numériques s'inscrit parfaitement dans notre plan global de croissance, enrichissant notre offre de service, et démontrant notre capacité à s'adapter aux réalités du marché et à répondre aux besoins évolutifs de nos clients », souligne Denis Thivierge, président et chef de la direction, CIMA+.

« Cette nouveauté nous permettra d'unir nos forces et d'opérer de façon transversale dans tous nos secteurs d'activités. Cette synergie des expertises constitue un levier important pour consolider la position de CIMA+ comme leader sur le marché », déclare Steeve Fiset, chef de la direction stratégique, CIMA+.

Rock Lacroix, vice-président principal, Technologies opérationnelles et numériques, ajoute : « Ce secteur marque une avancée importante chez CIMA+. Elle illustre notre engagement à proposer, à nos clients et partenaires, des solutions de premier plan qui sont centrales à notre vision de l'avenir de l'ingénierie ainsi qu'au cycle de vie des infrastructures ».

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en systèmes de communication et en environnement. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 000 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que notre travail vise à améliorer la vie des gens qui nous entourent. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur.

Pour plus d'information, visitez : www.cima.ca

Andréanne St-Pierre, Directrice, marketing et communications