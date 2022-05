CORNWALL, ON, le 5 mai 2022 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est heureuse d'annoncer l'ajout de l'équipe de Bowfin Environmental Consulting à son organisation.

Michelle Lavictoire et l'équipe de Bowfin se joindront à CIMA+, tout en continuant à offrir les mêmes services à partir de leur bureau de Cornwall, en Ontario, et à répondre aux besoins de leur clientèle actuelle.

Fondée en 2002, Bowfin fournit des solutions de haute qualité destinées aux environnements terrestres et aquatiques pour les secteurs public et privé. L'entreprise a réalisé des projets en Ontario, au Québec, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest dans un large éventail de secteurs, notamment l'aménagement de petites centrales hydroélectriques, l'aménagement de parcs éoliens et solaires, l'exploitation pétrolière et gazière, l'aménagement d'agrégats, les installations de traitement des eaux usées et de traitement de l'eau potable, les routes et les ponts provinciaux et municipaux, ainsi que l'aménagement de terrains résidentiels et commerciaux.

« Non seulement nous nous joignons à l'équipe pancanadienne en pleine expansion de professionnels dévoués de CIMA+, mais nous travaillerons également avec des visages familiers. Bowfin et les équipes de CIMA+ ont collaboré à de nombreux projets au fil des ans et développé une confiance réciproque qui contribuera à assurer une transition sans heurts pour nos clients et notre équipe », a déclaré Michelle Lavictoire, directrice chez Bowfin. « Pour nous, cette étape naturelle de la croissance de notre entreprise nous permet de rester fidèles à nous-mêmes et à nos estimés clients. »

« Chez CIMA+, nous sommes inspirés par l'ingénierie et motivés par l'humain. L'ajout de l'équipe talentueuse de Bowfin Environmental Consulting améliorera notre offre de services multidisciplinaires en Ontario », a déclaré Steeve Fiset, Chef de la direction stratégique chez CIMA+. « Le fait d'accueillir Bowfin dans notre organisation démontre l'engagement continu de CIMA+ à accroître son expertise et à diversifier ses activités sur le marché ontarien, tout en renforçant l'accent mis à l'échelle de l'entreprise sur l'intégration de l'ingénierie durable dans tous nos projets. »

Bowfin Environmental Consulting continuera d'exister en tant qu'entité distincte, offrant des services d'électropêche en bateau.

À propos de CIMA +

CIMA+ fournit une variété de services en génie-conseil, notamment dans les domaines de l'ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en environnement et en systèmes de communication. Avec une présence toujours croissante, l'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience dans tout le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes de génie-conseil au Canada. Aujourd'hui, avec plus de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2 600 personnes, dont plus de la moitié sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer et bonifier la vie qui nous entoure. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.cima.ca.

