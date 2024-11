Cette acquisition renforce l'expertise de CIMA+ dans le secteur des transports

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes firmes de génie-conseil appartenant à ses employés et employées au Canada, est fière d'annoncer l'acquisition stratégique de True North Safety Group (TNS). TNS est une firme d'ingénierie située à Burlington, en Ontario, et est un fournisseur de premier plan en matière de génie des transports, de sécurité routière, d'expertise technico-légale et d'analyse de données. Cette acquisition renforce l'expertise de CIMA+ en matière de transport et élargit sa capacité à fournir à ses clients des solutions innovantes fondées sur des données probantes.

« La venue de TNS au sein de CIMA+ marque une nouvelle étape dans notre expansion à travers le Canada et renforce notre expertise dans le domaine des transports. Nous sommes ravis d'accueillir leur équipe qualifiée, avec laquelle nous avons collaboré avec succès sur de nombreux projets. L'expertise de TNS, combinée à la force et à la variété des services de CIMA+, nous permettra de poursuivre notre croissance tout en maintenant la plus haute qualité de services et en assurant la satisfaction de nos clients et partenaires », a déclaré Steeve Fiset, Chef de la direction stratégique de CIMA+.

Au fil des ans, TNS a développé une expertise unique grâce au logiciel infonuagique Transportation Engineering Software (TES) utilisé par les autorités à travers le Canada et les États-Unis pour une gestion efficace et efficiente des données clés sur la circulation et la sécurité routière. « Nous sommes ravis d'accueillir TNS, une entreprise qui partage notre passion pour l'innovation et l'excellence », a déclaré Ali Hadayeghi, Vice-président, Mobilité chez CIMA+.

« Joindre nos forces à celles de CIMA+ est une étape stratégique pour nous et ouvre un monde d'opportunités pour notre équipe, nos partenaires et nos clients. Nous continuerons à fournir les mêmes services, et même plus en rejoignant les rangs de CIMA+, avec le même désir de satisfaire aux normes les plus élevées de l'industrie », a déclaré Russell Brownlee, Chef de la direction de TNS.

La transaction a été officiellement conclue le 1er novembre 2024.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement envers l'excellence et la qualité a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 35 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 200 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour en savoir plus, visitez cima.ca

À propos de TNS

TNS a été créée en 2017 et est aujourd'hui reconnue dans l'industrie pour ses services-conseils en sécurité des transports, expertise technico-légale et analyse de données, ainsi que pour son utilisation du logiciel phare TES. Le groupe a la capacité de prendre en charge des projets de toutes tailles qui relèvent de son expertise, tout en fournissant simultanément des services personnalisés qui mettent à profit les connaissances locales.

Pour en savoir plus, visitez tnsgroup.ca

SOURCE CIMA+

Pour un complément d'information : Andréanne St-Pierre, Directrice principale -- Marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891