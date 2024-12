MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes sociétés de génie-conseil appartenant à ses employés et employées au Canada, est fière d'annoncer l'acquisition stratégique de Recollective Consulting, une société-conseil établie à Vancouver qui se spécialise dans les stratégies de gestion durable de sites, l'élaboration de lignes directrices et de politiques en matière de construction écologique, LEED, la conception de bâtiments à zéro émission de carbone et la conception intégrée de bâtiments écologiques. Cette acquisition renforce l'expertise de CIMA+ dans les projets de développement durable et permet à l'entreprise de poursuivre sa croissance en Colombie-Britannique.

« CIMA+ a pour mission de fournir des solutions de construction durables qui améliorent la vie des gens et de leurs communautés. L'acquisition de Recollective renforce notre engagement envers l'excellence, la réussite et l'ingénierie au service des gens », a déclaré Kelly Yuzdepski, Premier vice-président régional, Ouest canadien chez CIMA+.

« Les clients de Recollective auront accès à un vaste groupe d'experts qui possèdent une grande expérience en matière de solutions innovantes pour la conception et la construction de communautés durables. Cette acquisition renforce notre engagement en faveur d'une croissance durable dans la région métropolitaine de Vancouver et ses environs », a déclaré Steeve Fiset, Chef de la direction stratégique de CIMA+.

Au fil des ans, les experts de Recollective Consulting ont travaillé sur plus de 750 bâtiments écologiques en Amérique du Nord. Grâce à leur expertise, ils ont réussi à obtenir plus de 100 certifications LEED et à réaliser plus de 200 modèles énergétiques et plus de 75 analyses de carbone intrinsèque. Ils agissent actuellement à titre de consultants sur plus de 100 projets de construction écologique en cours, ce qui représente plus de 30 millions de pieds carrés de développement.

« Forts de nombreuses années passées à l'avant-garde de la construction écologique à Vancouver, nous sommes ravis d'amener Recollective à un niveau supérieur en joignant nos forces à celles de CIMA+, qui est bien établie d'un océan à l'autre. Nous avons été impressionnés par l'importance accordée par CIMA+ au développement des compétences dans le domaine de la construction écologique et nous sommes ravis d'être en mesure de mettre en commun notre expertise en matière de développement durable et de relever de nouveaux défis au profit des communautés partout au Canada », a déclaré Jason Packer, Président de Recollective Consulting.

La transaction a été officiellement signée le 29 novembre 2024.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 400 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca

À propos de Recollective

Recollective est une société-conseil en construction écologique axée sur les valeurs, qui se concentre sur la facilitation de la conception intégrée à haut rendement, Passive House, Step Code, LEED, Carbone zéro, WELL et les simulations de bâtiments avancés.

Plus d'information, visitez recollective.ca

