Cette acquisition renforcera la position de CIMA+ dans l'industrie du génie-conseil

MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce l'acquisition stratégique de Kozar Engineering inc., une firme de génie-conseil établie à Thunder Bay, en Ontario. Cette acquisition représente une étape importante dans la stratégie de croissance de CIMA+ et renforcera son positionnement dans le nord-ouest de la région.

« L'ajout de Kozar Engineering à CIMA+ marque une étape importante dans notre expansion à travers le Canada et renforce notre présence dans le nord de l'Ontario. Nous sommes enchantés d'accueillir cette talentueuse équipe pour enrichir notre éventail de services clients novateurs. Ensemble, nous sommes prêts à relever les enjeux ESG et les défis reliés à la décarbonation pour un avenir durable », a déclaré Steeve Fiset, chef de la direction stratégique chez CIMA+.

« La grande expertise de l'équipe de Kozar Engineering nous confère un avantage compétitif et favorisera notre expansion remarquable dans les secteurs minier et industriel de la région, ainsi que dans tout le pays. La fusion de nos équipes permettra de fournir des services de première qualité et des solutions innovantes sur des marchés multisectoriels florissants », a déclaré Steeve L'Heureux, premier vice-président, Énergie et ressources chez CIMA+.

« L'union avec CIMA+ ouvre de vastes horizons pour notre équipe et nos clients. Les valeurs partagées de satisfaction client, de bien-être des employés et d'engagement communautaire entre CIMA+ et Kozar Engineering ont favorisé notre intégration harmonieuse », a souligné Kevin Kozar, P.Eng. et ingénieur principal chez Kozar Engineering.

Avec de nouvelles racines dans le nord-ouest de l'Ontario, CIMA+ renforce sa capacité à servir ses clients dans tout le pays, en particulier dans des secteurs critiques tels que les mines, les industries, l'énergie et les infrastructures. Cette acquisition souligne également l'engagement constant de CIMA+ en faveur de l'excellence, de la réactivité et de la satisfaction des clients. Nous sommes en mesure d'établir la référence en matière de solutions d'ingénierie innovantes, tournées vers l'avenir et durables pour l'industrie.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en systèmes de communication et en environnement. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 000 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que notre travail vise à améliorer la vie des gens qui nous entourent. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur.

Pour plus d'information, visitez www.cima.ca

À propos de Kozar Engineering Inc.

Fondée en 2012 par Kevin Kozar pour fournir des services d'ingénierie mécanique à des clients locaux, Kozar Engineering inc. s'est développée. Elle compte aujourd'hui plus de vingt professionnels de la conception multidisciplinaire qui exécutent des projets localement et partout en Amérique du Nord. Depuis nos débuts dans un bureau d'une pièce jusqu'à aujourd'hui, notre vision reste la même : fournir des services réactifs, efficaces et spécialisés à nos clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs et réaliser leurs projets avec succès.

Kozar Engineering s'est développée pour inclure dans son portefeuille des services internes d'ingénierie mécanique, électrique/instrumentation et civile/structurelle. KEI est équipée pour fournir des services allant de la conception de projets, y compris des études de préfaisabilité, des études de cadrage et des audits, à des services de conception détaillée multidisciplinaire, en passant par des services sur le terrain, y compris des services de numérisation 3D, un soutien à la construction sur site et une assistance à la mise en service.

Renseignements: Andréanne St-Pierre, Directrice, marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891