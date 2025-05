Grâce à cette acquisition, CIMA+ fait son entrée dans le secteur de l'urbanisme

CALGARY, AB, le 13 mai 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés d'ingénierie-conseil détenues par leurs employés au Canada, est fière d'annoncer l'acquisition stratégique de B&A, une société multidisciplinaire réputée, spécialisée dans l'urbanisme, la conception et les relations avec les membres de la collectivité. Établie à Calgary et disposant de bureaux à Edmonton et à Vancouver, B&A apporte à CIMA+ sa solide réputation, une équipe compétente et diversifiée, ainsi qu'une expérience éprouvée dans la réalisation de projets d'envergure en collaboration avec des clients partout en Amérique du Nord.

Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie d'expansion de CIMA+ dans l'Ouest canadien et, surtout, elle ajoute un nouveau domaine d'expertise à travers le Canada à son offre de services déjà diversifiée en matière d'urbanisme, de conception et de relations avec les membres de la collectivité.

« B&A est reconnue pour son excellence en matière d'urbanisme, de design urbain et de relations avec les membres de la collectivité. Sa réputation, ses valeurs et son engagement envers la qualité correspondent parfaitement aux nôtres, et nous sommes ravis de nous associer à elle », a déclaré Daniel J. Matthews, premier vice-président régional, Ouest canadien, chez CIMA+.

Cette acquisition représente également une avancée stratégique majeure pour CIMA+, renforçant ainsi sa vision qui consiste à offrir des services complets et intégrés favorisant le développement durable partout au Canada.

« L'urbanisme et les services environnementaux marquent souvent le début d'un projet. Grâce à l'expertise reconnue de B&A, maintenant sous la direction de Raymond McNamara, vice-président, Environnement et sciences de la Terre, nous sommes en mesure d'étendre notre portée, d'approfondir notre impact et de guider nos clients tout au long du cycle de vie du projet, de la conception à la réalisation, tout en respectant les normes les plus élevées en matière de développement durable et d'innovation », a ajouté Steeve Fiset, chef de la direction stratégique chez CIMA+.

Pour B&A, ce nouveau chapitre représente une occasion de croître tout en continuant à servir les collectivités avec créativité et diligence. « Unir nos forces à celles d'une société de premier plan comme CIMA+ ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour nos clients et nos employés et employées », a déclaré Kathy Oberg, présidente de B&A. « Nous sommes ravis de contribuer à une organisation qui partage nos valeurs d'excellence et de travail d'équipe, ainsi que notre vision qui consiste à bâtir des collectivités dynamiques et durables. »

La transaction a pris effet le 1er mai 2025.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 400 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

À propos de B&A

B&A est une entreprise multidisciplinaire spécialisée dans la planification, la conception et les relations avec les membres de la collectivité, qui compte plus de 35 ans d'expérience dans l'aménagement de communautés partout au Canada. Avec des bureaux à Calgary, Edmonton et Vancouver, B&A offre des services complets qui comprennent la planification stratégique, la conception urbaine et les relations avec les membres de la collectivité. Son équipe est animée par des valeurs fondamentales comme la collaboration, l'intégrité et une approche tournée vers l'avenir, dans le but de créer des espaces durables et inclusifs. L'engagement de B&A à établir des relations solides et à réaliser des projets primés lui a permis de s'imposer comme un partenaire de confiance dans le domaine du développement des collectivités.

Visitez bastudios.ca pour en savoir plus.

