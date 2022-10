Entente avec Indspire pour décerner des bourses d'études aux étudiants autochtones

MONTRÉAL, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est fière d'annoncer la mise en œuvre de son Plan d'action pour la réconciliation, dans le but de faire évoluer son engagement vers une collaboration pérenne avec les peuples autochtones du Canada.

CIMA+ reconnaît l'histoire et la diversité des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que leur contribution au Canada. Au fil des ans, l'entreprise s'est associée à des nations autochtones, d'un océan à l'autre, pour mener à bien de nombreux projets visant à créer et à maintenir des collectivités saines et viables.

« Nous sommes convaincus que notre Plan d'action pour la réconciliation nous permettra de faire évoluer notre approche actuelle et de déterminer les mesures à prendre pour mieux comprendre et soutenir les communautés autochtones », a déclaré Steeve Fiset, chef de la direction stratégique chez CIMA+. « Nous souhaitons maintenir des relations solides, respectueuses et de confiance, fondées sur la vérité, avec des partenaires autochtones qui ont généreusement partagé leurs connaissances et leur sagesse avec nous. Nous avons beaucoup appris en travaillant à des objectifs communs et nous allons continuer de travailler ensemble. »

CIMA+ croit sincèrement que chaque entreprise socialement responsable et chaque individu se doit de fournir un effort supplémentaire pour faire une différence.

Comme première initiative clé, CIMA+ s'associera à Indspire, un organisme de bienfaisance national, dirigé par des Autochtones, qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu'ils atteignent leur plein potentiel.

CIMA+ a signé une entente de cinq ans avec Indspire, selon laquelle 25 000 $ en bourses d'études seront accordées à des étudiants autochtones pour soutenir la mission d'Indspire, qui consiste à enrichir le Canada grâce à l'éducation autochtone et à inspirer la réussite.

« CIMA+ va bien au-delà d'une entente sur papier. Les mots ne suffisent pas. Nos actions doivent témoigner de notre engagement à mettre en œuvre des programmes afin que notre Plan d'action pour la réconciliation devienne un levier important. »

Pour plus de détails, le Plan d'action de réconciliation de CIMA+ est disponible ici : cima.ca.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services en génie-conseil, notamment dans les domaines de l'ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en environnement et en systèmes de communication. Avec une présence toujours croissante, l'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience dans tout le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes de génie-conseil au Canada. Aujourd'hui, avec plus de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2 800 personnes, dont plus de la moitié sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer et bonifier la vie qui nous entoure. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site cima.ca.

À propos d'Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national enregistré, dirigé par des Autochtones, qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu'à long terme elle leur apporte des avantages ainsi qu'à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire accorde des bourses, offre des programmes et partage des ressources afin que les étudiants autochtones atteignent leur plein potentiel. En 2021-2022, Indspire a versé plus de 23 millions de dollars par le biais de 6 612 bourses d'études à des étudiants autochtones de partout au Canada.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.indspire.ca.

