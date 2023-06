CIMA+ ANNONCE DEUX NOMINATIONS D'IMPORTANCE AU SEIN DE L'ÉQUIPE ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce deux importantes nominations qui soutiendront la croissance nationale du marché électrification des transports. Depuis juin 2023, Mme Anaïssia Franca est directrice en électrification des transports et M. Denis Matarangas est conseiller principal en systèmes de transports intelligents.

« Alors que l'électrification des transports est une priorité à l'échelle nationale, nous sommes heureux d'avoir une équipe spécialisée à l'avant-garde de cette transition », a déclaré Mme Suzanne Demeules, première vice-présidente, Transport. « Chez CIMA+, l'innovation et la réduction de notre empreinte écologique sont au centre de nos priorités. Les nominations de Mme Franca et M. Matarangas permettront à l'équipe de surmonter tous les défis inhérents à l'électrification des transports. »

« Mme Franca et M. Matarangas sont deux personnes expérimentées et incarnent les valeurs de CIMA+. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur leur savoir-faire et leur leadership pour diriger une équipe pancanadienne en pleine expansion », a indiqué le président et chef de la direction, M. Denis Thivierge.

Spécialisée dans le secteur de l'électrification des transports, Mme Anaïssia Franca, ingénieure, s'intéresse plus particulièrement aux stratégies d'adoption de flottes de véhicules électriques et accompagne les sociétés de transport, les municipalités et les opérateurs propriétaires de flottes commerciales vers l'électrification, notamment dans la sélection des technologies et le déploiement d'infrastructure de recharge. Reconnue pour son leadership et son expertise en mobilité durable, elle a occupé, au cours de sa carrière, des postes de haut niveau dans le domaine de la transition énergétique. Elle est également présidente du conseil d'administration d'InnovÉÉ depuis 2021.

Avant de se joindre à CIMA+, M. Denis Matarangas a passé une dizaine d'années à diriger des équipes de planification des transports dans deux agences de transport public différentes. Il a su tirer parti de la technologie et du talent humain pour rendre la planification et l'exploitation des services plus efficaces. Il a également été directeur des opérations d'une société de développement de solutions technologiques spécialisée dans la simulation et l'optimisation, où il a eu l'occasion de consolider l'utilisation de l'analytique avancée pour résoudre des problèmes commerciaux complexes.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en systèmes de communication et en environnement. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 000 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que notre travail vise à améliorer la vie des gens qui nous entourent. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur. Pour plus d'information, veuillez visiter cima.ca.

