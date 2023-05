MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce deux nominations à son comité de direction. À compter du 29 mai, M. Yves Roland Mondou agira à titre de chef de la direction des projets, et Mme Suzanne Demeules comme première vice-présidente, Transport.

« Ces nominations sont en lien direct avec nos objectifs de positionnement à l'échelle canadienne. Ces membres clés de la direction contribueront à poursuivre la croissance de notre firme et à maintenir notre rôle de leader en génie-conseil tournée vers l'avenir durable », a indiqué le président et chef de la direction, M. Denis Thivierge.

Chez CIMA+, depuis 2007, Yves Roland Mondou a dirigé plusieurs grands projets structurants dans la grande région de Montréal et agit actuellement en tant que vice-président principal responsable du secteur Gestion de projet. Il a aussi contribué à plusieurs initiatives d'amélioration des processus et outils internes de notre firme.

« Nous réunissons sous une même gouvernance des experts passionnés en gestion de projet qui permettront à CIMA+ de poursuivre sa mission -- viser l'excellence dans la conception et la livraison des projets qui nous sont confiés par nos clients », a déclaré M. Mondou. « La maîtrise des meilleures pratiques et technologies de pointe en gestion ainsi que l'application des avancées en matière de modes collaboratifs seront au cœur de notre mission. »

Pour sa part, Suzanne Demeules, présentement cheffe de la direction des pratiques d'affaires, a débuté chez CIMA+ en 1998 à titre d'ingénieure au sein de l'équipe Transport.

« Le secteur des transports est en pleine effervescence et transformation. Chez CIMA +, nous voulons faire bénéficier nos clients de notre expertise de pointe et faire croître notre secteur Transport, partout au pays », indique Mme Demeules. « La mobilité durable est essentielle pour un avenir plus propre et plus vert au Canada. Il y a une volonté nationale d'améliorer et de promouvoir les modes de transport plus durables et respectueux de l'environnement et CIMA+ désire y prendre part activement. »

À propos de CIMA+

CIMA+ offre une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines des bâtiments, des infrastructures, du transport, de l'énergie et des ressources, de la gestion de projets, de l'environnement et des systèmes de communication. Avec une présence toujours grandissante, l'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience acquise à travers le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. Notre passion pour l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se classer parmi les plus grandes firmes privées de génie-conseil de propriété canadienne au pays. Aujourd'hui, avec plus de trente bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2 800 membres de son équipe, dont plus de la moitié sont propriétaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer la vie de ceux qui nous entourent. Les solutions durables inspirées par l'ingénierie aident à relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous concevez également pour un monde meilleur.

Pour plus d'information, visitez : www.cima.ca

SOURCE CIMA+

Renseignements: Andréanne St-Pierre, Directrice, marketing et communications, Téléphone : 514 348-0891, [email protected]