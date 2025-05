EDMONTON, AB, le 14 mai 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est heureuse d'annoncer la nomination de Kumail Moledina au poste de directeur principal, Transport et distribution d'électricité (T&D), en Alberta.

Établi à Edmonton, M. Moledina jouera un rôle stratégique dans le renforcement du secteur Énergie et ressources de CIMA+, avec pour priorité de soutenir la croissance, la performance et la résilience de l'équipe T&D en Alberta et le développement des affaires dans l'Ouest canadien. Son arrivée marque une étape importante dans la stratégie à long terme de CIMA+ pour fournir à ses clients partout au Canada des solutions d'infrastructure innovantes et adaptées au climat.

Ancien vice-président chez ATCO Electric, M. Moledina possède plus de vingt ans d'expérience dans le domaine du génie, en particulier dans le secteur de l'énergie. Il a dirigé avec succès des équipes multidisciplinaires et des projets d'infrastructure majeurs et a une connaissance approfondie du secteur et de ses principaux acteurs.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Moledina relèvera directement de Pierre Bérubé, directeur principal, Énergie et ressources - Ouest canadien, chez CIMA+. « Nous sommes ravis d'accueillir un chef de file de haut calibre comme Kumail. Il connaît parfaitement le secteur, ayant travaillé à tous les niveaux et à toutes les étapes de la réalisation de projets, de la planification à l'exécution. Son expérience sera un atout majeur pour stimuler le développement stratégique et la croissance de nos services en T&D en Alberta et dans l'Ouest canadien, et pour faire progresser la mission de CIMA+ qui consiste à concevoir des infrastructures résilientes et hautement performantes », a déclaré M. Bérubé.

« CIMA+ est une entreprise réputée, professionnelle et influente », a déclaré Kumail Moledina. « Je suis impatient de rejoindre cette équipe hautement qualifiée et de jouer un rôle dans la croissance continue du secteur Énergie et ressources, contribuant ainsi au succès à long terme des clients et des collectivités auxquels CIMA+ offre ses services. »

M. Moledina est titulaire d'un baccalauréat en génie électrique et électronique de l'Université de l'Alberta et a suivi des programmes de formation des cadres à l'Ivey Business School. Il siège actuellement au conseil exécutif de l'IEEE Power and Energy Society et de CIGRE Canada.

Cette nomination a pris effet le 12 mai 2025.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 400 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

Source : Andréanne St-Pierre, Directrice principale -- Marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; Pour plus d'information : [email protected]