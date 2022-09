CALGARY, AB, le 8 sept. 2022 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Westhoff Engineering Resources Inc., une société basée à Calgary qui, depuis un quart de siècle, fournit avec succès des solutions novatrices en matière de planification et d'ingénierie pour la gestion des ressources en eau au Canada et à l'étranger.

« Chez CIMA+, nous avons une fine compréhension de la valeur de l'eau et de son importance au sein de nos infrastructures », indique Steeve Fiset, Chef de la direction stratégique chez CIMA+. « En alliant nos forces avec celles des experts en gestion des eaux de chez Westhoff, nous augmentons notre capacité à fournir des solutions innovantes qui permettent un développement durable du territoire et une croissance populationnelle, tout en protégeant les communautés existantes et notre environnement naturel. »

Cette acquisition est alignée avec la croissance stratégique de l'entreprise dans l'Ouest canadien et fournit des expertises additionnelles en environnement dans les bureaux de CIMA+. Les services de Westhoff en ingénierie et en environnement vont de la conceptualisation à la planification et au design, en passant par la construction et les inspections, jusqu'à l'audit et la surveillance.

« Les clients auront maintenant accès à une expertise et des services plus variés sous une même bannière, grâce à notre nouvelle équipe élargie dans la région de Calgary », déclare Kelly Yuzdepski, Premier vice-président régional, Ouest canadien, chez CIMA+. Le marché de la gestion des ressources en eau est l'un des domaines en ingénierie qui connaît la plus forte croissance au Canada, et même dans l'ensemble de l'Amérique du Nord.

Depuis 1996, Westhoff est un joueur clé dans le marché. Avec une équipe multidisciplinaire d'ingénieurs et de biologistes, la stratégie de Westhoff a été de transformer les contraintes en eau et en environnement en opportunité avec l'application d'approches holistiques de gestion des eaux pluviales, incluant l'intégration des zones humides et eaux pluviales, le développement à faible impact (LID) et des techniques de modélisation complètes pour concevoir et évaluer des systèmes de drainage complexe. La tendance émergente dans l'industrie de l'eau est à l'adoption de solutions innovantes en gestion des eaux pluviales, reflétant le besoin de faire face à la densification des communautés urbaines, au vieillissement des infrastructures, et aux effets des changements climatiques sur l'intensité des tempêtes et le risque d'inondations.

En unissant ses forces, CIMA+ renforce ses synergies par des projets d'ingénierie détaillés et de soutien à la construction liés à ces études.

« Dans le cadre de notre engagement permanent à fournir des solutions d'exception en matière d'ingénierie et d'environnement, nous sommes heureux de nous joindre à l'équipe de CIMA+, avec sa culture et ses valeurs communes », mentionne Karen Oldershaw, biologiste principale à Westhoff Engineering Resources Inc. « En tirant parti des forces complémentaires de nos entreprises, nous offrons une valeur ajoutée à nos clients grâce à une offre de services plus large. L'association avec CIMA+ est une étape naturelle dans la croissance de notre entreprise. »

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de même qu'en gestion de projet, en systèmes de communication et en environnement. L'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience dans tout le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada. Aujourd'hui, avec plus de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2 800 personnes, dont plus de la moitié sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA +, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer et bonifier la vie qui nous entoure. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur. Pour plus d'information, veuillez visiter cima.ca.

À propos de Westhoff

Depuis 1996, Westhoff offre à ses clients des solutions novatrices en matière d'ingénierie et de gestion des eaux, en soutenant des projets en développement à travers le Canada et à l'étranger. Westhoff est un leader dans le domaine de la gestion des eaux et offre des services variés dans le secteur des sciences hydrotechniques appliquées, du drainage des eaux pluviales, de l'ingénierie des rivières et de l'évaluation environnementale.

La société a été dirigée par le fondateur, ingénieur en chef et visionnaire Dennis Westhoff, M.Eng. P.Eng., qui avait plus de 40 ans d'expérience dans la gestion des terres et des ressources en eau.

L'entreprise, basée à Calgary, a connu une croissance pour inclure des gestionnaires d'équipe dans des disciplines variées en ingénierie et en environnement. L'équipe Westhoff est composée d'ingénieurs spécialisés et de biologistes professionnels, et est soutenue par une équipe graphique expérimentée. Les services en ingénierie et en environnement pour des projets vont de la conceptualisation à la planification et au design, en passant par la construction et les inspections, jusqu'à l'audit et la surveillance.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.westhoffengineeringresources.ca.

