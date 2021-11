VANCOUVER, BC, le 18 nov. 2021 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Bogdanov Pao Associates, firme d'ingénierie structurale basée à Vancouver qui réalise des projets partout en Amérique du Nord avec succès depuis 35 ans.

L'équipe d'ingénieurs, de technologues, de techniciens et de cadres supérieurs de Bogdanov Pao Associates soutient des clients dans de nombreux secteurs, notamment ceux du bâtiment, des infrastructures, du transport et de l'énergie.

« Chez CIMA+, nous sommes inspirés par l'ingénierie et motivés par les gens. En combinant nos ressources avec celles de Bogdanov Pao Associates, nous tirons parti de forces complémentaires et d'une similitude de culture et de valeurs. Nous renforçons nos capacités internes favorisant ainsi une croissance durable et améliorons notre gamme d'offres de services multidisciplinaires pour les clients », a déclaré François Plourde, président et chef de la direction de CIMA+. « En joignant nos forces à celles de Bogdanov Pao Associates, nous accélérons le plan d'expansion de l'entreprise et sa présence dans la région métropolitaine de Vancouver. »

« Nos clients auront désormais accès à un plus large éventail d'expertises et de services sous une même bannière grâce à notre équipe nouvellement élargie dans la grande région de Vancouver », a déclaré Kelly Yuzdepski, Premier vice-président régional, Ouest canadien, CIMA+.

Depuis sa création en 1985, Bogdanov Pao Associates a fourni une gamme complète de services dans tous les domaines de la planification, de la conception et des enquêtes structurelles.

« Dans le cadre de notre engagement continu envers nos clients à fournir des solutions d'ingénierie exceptionnelles pour leurs projets, nous sommes très heureux de nous joindre à l'équipe de CIMA+ qui partage nos valeurs et philosophies, ce qui nous permettra d'offrir une valeur ajoutée encore plus grande à notre clientèle », a fait remarquer Paul Tomei, président et directeur général de Bogdanov Pao Associates depuis 10 ans. « Nous souhaitons apporter une contribution précieuse et considérons la combinaison de Bogdanov Pao Associates et de CIMA+ comme une étape naturelle de la croissance de notre entreprise. »

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services d'ingénierie, notamment dans les domaines de l'ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l'énergie et des ressources, de la gestion de projets, de l'environnement et des systèmes de communication. L'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience dans tout le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie.

La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes de génie-conseil au Canada. Aujourd'hui, avec plus de 30 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie 2 600 personnes, dont plus de la moitié sont actionnaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer et bonifier la vie qui nous entoure. Les solutions durables inspirées de l'ingénierie permettent de relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous créez également un monde meilleur. Pour plus d'information, veuillez visiter www.cima.ca.

À propos de Bogdanov Pao Associates

Bogdonov Pao Associates est une société de génie-conseil en structure établie à Vancouver, en Colombie-Britannique, depuis 1985.

L'expertise de la firme comprend la conception et la supervision d'un large éventail de projets dans de multiples marchés, notamment les soins de santé, l'éducation, les institutions, le commerce, l'industrie et le résidentiel. Les capacités techniques de la société comprennent la conception de bâtiments multiétages en béton armé, en acier de construction, en bois lamellé-croisé et en bois, ainsi que l'ingénierie sismique et les améliorations de conception.

Bogdanov Pao Associates est fière d'avoir participé à la réalisation de plusieurs projets de construction ayant reçu des prix. Par ailleurs, la firme a récemment démontré son expertise par sa participation à la conception et à la construction du complexe sportif et de glace de North Surrey, qui a été achevé en 2020 et primé.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.bogdonovpao.com.

SOURCE CIMA+

Renseignements: Source : Andréanne St-Pierre, Directrice, marketing et communication, Téléphone : 514-348-0891, [email protected]; Laura-Michelle Marcogliese, Conseillère, Téléphone : 514-515-0115, [email protected]