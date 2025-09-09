MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées d'ingénierie-conseil au Canada, annonce la nomination stratégique d'Arsalan Zargar au poste de vice-président principal, Transports pour l'Ontario et l'Ouest canadien.

Comptant plus de deux décennies d'expérience dans les secteurs des transports et des infrastructures, M. Zargar arrive chez CIMA+ avec une connaissance approfondie de l'industrie et un solide réseau dans les secteurs public et privé au Canada. Il dirigera l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de l'entreprise en matière de transport en Ontario et dans l'Ouest canadien. Il travaillera en étroite collaboration avec les dirigeants régionaux et nationaux afin de stimuler la croissance, renforcer les relations avec les client-e-s, accroître la présence de la firme sur le marché et soutenir les objectifs de croissance à long terme de celle-ci sur les marchés clés.

Avant de se joindre à CIMA+, Arsalan Zargar a occupé plusieurs postes de direction. Dans son plus récent, celui de premier vice-président, Transport et transport en commun chez Infrastructure Ontario, il était chargé de gérer un portefeuille de plusieurs milliards de dollars d'initiatives en infrastructure de transport en commun dans toute la province. Il est hautement respecté pour son style collaboratif et sa connaissance du marché, et il se passionne pour la direction et la mobilisation d'équipes multidisciplinaires qui travaillent à faire progresser des solutions de transport tournées vers l'avenir.

« Je suis honoré de me joindre à CIMA+, une entreprise reconnue pour son approche intégrée et axée sur le client ou la cliente, ainsi que pour son engagement envers l'excellence », a déclaré Arsalan Zargar. « Je me réjouis à l'idée de travailler avec nos équipes talentueuses de l'Ontario et de l'Ouest canadien afin de proposer des solutions de transport transformatrices qui reflètent les besoins en constante évolution de nos client-e-s et de nos communautés. »

« Nous sommes très heureux-e-s d'accueillir Arsalan au sein de notre équipe de direction », a commenté Suzanne Demeules, première vice-présidente, Transport. « Son arrivée marque une étape importante pour CIMA+. Grâce à sa solide connaissance du marché et à son expérience en matière de leadership, nous sommes convaincu•e•s que de grandes choses attendent nos équipes et nos clients et clientes en Ontario et dans l'Ouest canadien. »

Cette nomination est en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

