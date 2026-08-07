CIBC Mellon nommée meilleur sous-gardien de valeurs au monde pour 2026 par le magazine Global Finance

La reconnaissance mondiale couronne la 30e année d'existence de l'entreprise

TORONTO, le 7 août 2026 /CNW/ -- CIBC Mellon a été nommée meilleure banque sous-gardien de valeurs au monde par le magazine Global Finance dans le cadre des prix World's Best Banks 2026 Global Honorees de la publication. Il s'agit de la cinquième année consécutive où CIBC Mellon occupe le premier rang mondial comme sous-gardien de valeurs, et cette distinction survient alors que la société marque son 30e anniversaire au service des investisseurs institutionnels au Canada.

« La sous-garde de valeurs repose sur la précision. Les institutions mondiales comptent sur nous pour assurer leur présence au Canada, protéger les actifs de leurs clients, régler avec exactitude les opérations et leur fournir des renseignements sur le marché local », a déclaré Mal Cullen, chef de la direction de CIBC Mellon. « Après trente ans de service auprès de ce marché, cette confiance est toujours gagnée de la même façon : transaction après transaction. Cette reconnaissance appartient aux équipes de sous-gardien de valeurs qui offre ce niveau d'excellence chaque jour. »

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme le meilleur sous-gardien de valeurs au monde pour une cinquième année consécutive », a déclaré Catherine Thrasher, chef de l'exploitation, CIBC Mellon. « Cette réalisation témoigne de la solidité de nos opérations, du calibre de notre personnel, de notre maîtrise du marché canadien et de la confiance que les institutions mondiales continuent d'accorder à CIBC Mellon. C'est une norme d'excellence que nous sommes fiers de maintenir et que nous nous engageons à faire progresser continuellement. »

« Les investissements technologiques stratégiques de CIBC Mellon, son efficacité remarquable, la croissance de ses alliances dans le secteur des technologies financières et son service à la clientèle de qualité supérieure ont permis au sous-gardien de valeurs de conserver sa position dominante », a déclaré Joseph Giarraputo, fondateur et directeur de la rédaction de Global Finance.

Les lauréats ont été sélectionnés en fonction du rendement de la dernière année et d'autres critères, dont la réputation et l'excellence en matière de gestion. Le comité de rédaction de Global Finance a procédé aux sélections en s'appuyant sur les commentaires de dirigeants financiers d'entreprises, d'analystes et de banquiers du monde entier. Le rapport complet World's Best Banks 2026 paraîtra dans les éditions imprimées et numériques d'octobre de Global Finance et en ligne à l'adresse GFMag.com.

À propos des prix World's Best Banks de Global Finance

Le rapport complet World's Best Banks sera publié dans les éditions imprimées et numériques d'octobre de Global Finance et en ligne à l'adresse GFMag.com.

Les lauréats ont été sélectionnés en fonction du rendement de la dernière année et d'autres critères, dont la réputation et l'excellence en matière de gestion. Le comité de rédaction de Global Finance a procédé aux sélections en s'appuyant sur les commentaires de dirigeants financiers d'entreprises, d'analystes et de banquiers du monde entier.

Global Finance rendra hommage aux lauréats World's Best Banks 2026 dans la matinée du 17 octobre à l'occasion de la cérémonie annuelle de remise des prix World Best Bank à Dusit Thani, Bangkok, lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon célèbre 30 ans d'engagement à aider des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada.

Au 30 juin 2026, les actifs sous garde et/ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 3 600 milliards de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 30 juin 2026, avait 62 600 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et/ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site cibcmellon.com.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon