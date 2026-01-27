TORONTO, le 27 janv. 2026 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui que ses centres d'appels de tenue de dossiers et des prestations de retraite ont chacun reçu le prix Excellence DALBAR 2025, reconnaissant l'excellence de leur service téléphonique et leur engagement continu à offrir un soutien de haute qualité aux professionnels de la finance et aux participants aux régimes.

Pour le centre d'appels de tenue de dossiers de CIBC Mellon, cette distinction marque la troisième année consécutive de réception du prix Excellence DALBAR pour la qualité de son service, et la quatrième, tous prix confondus, reflétant une solide performance en matière de service. Le prix 2025 représente également une étape importante pour le centre d'appels des prestations de retraite de CIBC Mellon, qui obtient son tout premier prix Excellence DALBAR pour la qualité de son service.

DALBAR est une société indépendante de recherche et de notation qui évalue le rendement des centres d'appels dans le secteur des services financiers. Ses prix d'Excellence du Service se basent sur une évaluation exhaustive des interactions téléphoniques, mesurant le rendement selon quatre volets clés : l'attitude, l'accommodement, l'expertise et la gestion de l'appel Pour recevoir cette reconnaissance, les organisations doivent dépasser des critères rigoureux dans chaque catégorie.

« CIBC Mellon a démontré un niveau de qualité de service constamment élevé dans l'ensemble de nos évaluations », a déclaré Michelle Slute, directrice générale, Amérique du Nord, DALBAR. « Les deux équipes ont fait preuve de solides connaissances, d'un grand professionnalisme et d'une grande capacité à fournir des interactions de service efficaces et efficientes. » « Cette reconnaissance reflète la discipline, l'expertise et l'engagement que nos équipes apportent au service à la clientèle chaque jour », a déclaré Jim Whitaker, directeur, Centres d'appels, CIBC Mellon. « Le succès continu de notre équipe de tenue de dossiers, ainsi que le premier prix DALBAR décerné à l'équipe des prestations de retraite, souligne les normes que nous avons établies et l'attention que nous portons à la prestation d'un service uniforme et de haute qualité. »

À propos de DALBAR

DALBAR, Inc. est un expert indépendant de premier plan dans l'évaluation, la vérification et la notation des fournisseurs de services financiers en fonction des pratiques commerciales, de l'expérience client, de la qualité des produits et de l'excellence du service. Fondée en 1976, DALBAR s'est forgé une réputation de société de recherche impartiale et de premier ordre.

Le prix Expérience-client DALBAR est l'une des plus grandes distinctions du secteur des services financiers, reconnaissant les organisations qui répondent à des normes rigoureuses et axées sur la recherche pour des interactions supérieures avec les clients.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec ses sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en devises étrangères et de trésorerie. En date du 31 décembre 2025, CIBC Mellon détenait plus de 3,4 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de sociétés d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon est membre du réseau mondial de BNY qui, en date du 31 décembre 2025, comptait 59,3 billions de dollars américains d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

Personne-ressource de CIBC Mellon pour les médias :

Alexandra DeCata, Communications de l'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon