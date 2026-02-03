Les promoteurs de régimes de retraite canadiens ont enregistré des performances positives modestes au quatrième trimestre, contribuant à un rendement annuel à un chiffre en 2025.

TORONTO, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Le rendement médian de BNY Canadian Asset Strategy View Universe, un service de suivi du fonds de Solutions de gestion du risque mondial de BNY, a été de 0,75 % pour le quatrième trimestre de 2025. Au 31 décembre 2025, le rendement médian sur un an a été de 7,85 %, alors que le rendement médian annualisé sur dix ans a été de 6,67 %.

Les résultats du Canadian Asset Strategy View Universe de BNY sont basés sur des actifs de 345 milliards de dollars investis dans des régimes d'investissement canadiens, le régime moyen s'élevant à 5,15 milliards de dollars. Cet univers est conçu pour fournir des comparaisons avec les pairs selon le type et la taille des régimes. Il comprend 67 régimes de pension canadiens d'entreprises, d'organismes publics et d'universités, ainsi que des fondations et des fonds de dotation. Des renseignements supplémentaires sur les résultats du régime sont fournis par les univers de sous-catégories d'actifs Asset Strategy View de BNY.

« Le quatrième trimestre a été marqué par une division géoéconomique prolongée, des politiques commerciales protectionnistes et un risque de conflit élevé dans toutes les régions, tandis que l'inflation a continué à se refroidir à l'échelle mondiale », a déclaré David Cohen, directeur de Global Risk Solutions, BNY. « Malgré ces conditions économiques difficiles, les régimes de retraite canadiens ont obtenu un rendement légèrement positif au cours du trimestre, terminant l'année 2025 avec un rendement solide annuel à un chiffre. Tous les principaux marchés boursiers ont encore une fois connu un trimestre positif, ce qui a stimulé les rendements globaux des régimes, tandis que les titres à revenu fixe ont légèrement reculé. Tout au long de 2025, les catégories d'actifs publiques et privées ont généré un rendement positif pour les promoteurs de régimes de retraite. »

Parmi les catégories d'actifs traditionnelles, les actions canadiennes ont affiché le meilleur rendement, avec un rendement médian trimestriel de 5,07 %. Les titres à revenu fixe canadiens ont enregistré les rendements les plus faibles, avec un rendement trimestriel négatif de -0,64 %.

En ce qui concerne les catégories d'actifs non traditionnels, les fonds de couverture ont connu le meilleur rendement, soit un rendement médian trimestriel de 1,90 %. Le capital-investissement a terminé le trimestre avec un rendement médian de 0,61 %, tandis que l'immobilier a affiché un rendement négatif pour le trimestre de -0,56 %.

Faits saillants du quatrième trimestre de 2025 du Canadian Asset Strategy View Universe de BNY

Le BNY Asset Strategy View Universe des régimes de pension canadiens de plus d'un milliard de dollars en actifs sous gestion a surpassé le rendement médian du Total Canadian Asset Strategy View Universe au quatrième trimestre de 2025.

Les fondations et les fonds de dotation ont affiché un rendement médian de 1,11 % au quatrième trimestre, surpassant les régimes de pension publics et privés.

Tous les principaux segments d'actions ont affiché des résultats positifs au quatrième trimestre.

Les actions canadiennes ont enregistré un rendement de 5,07 % pour le quatrième trimestre, mais ont tout de même terminé derrière le rendement de l'indice composé S&P/TSX de 6,25 %.



Les actions américaines ont affiché un rendement médian de 0,93 %, à la traîne par rapport au rendement de 1,13 % de l'indice S&P 500.



Les actions mondiales ont affiché un rendement médian de 1,23 % au quatrième trimestre, inférieur au rendement de l'indice MSCI Monde de 1,67 %.



Les actions internationales ont affiché un rendement médian trimestriel de 2,16 %, inférieur au rendement de 3,35 % de l'indice MSCI EAFE.

Les actions des marchés émergents ont affiché un rendement médian positif de 3,49 % pour le trimestre, surpassant le rendement de 3,23 % de l'indice MSCI des marchés émergents.

Le rendement médian des titres à revenu fixe canadiens a été de -0,64 % au quatrième trimestre de 2025. Les titres à revenu fixe ont connu un rendement inférieur à celui de l'indice FTSE TMX Canada Universe Bond pour le trimestre, dont le rendement était de -0,32 %.

Le capital-investissement a enregistré un rendement médian trimestriel de 0,61 % pour le quatrième trimestre, et l'immobilier affiche un rendement médian trimestriel positif de -0,56 %. Les fonds spéculatifs ont enregistré un rendement de 1,90 %.

Rendements médians du régime Canadian Asset Strategy View Universe de BNY*

Rendements médians Universe T4 2025 Un an Trois ans Cinq ans Dix ans Voir le fonds total Canadian Asset Strategy View 0,75 7,85 9,80 6,50 6,67 Actions canadiennes 5,07 24,91 18,37 15,75 11,92 Actions américaines 0,93 7,89 15,55 13,57 12,51 Actions internationales 2,16 21,95 16,67 10,09 8,44 Actions mondiales 1,23 14,25 19,71 11,79 11,90 Revenu fixe canadien -0,64 2,06 4,95 -0,17 2,29 Fondations et fonds de dotation canadiens 1,11 10,51 13,56 8,37 8,24 Régimes de retraite publics canadiens 1,09 9,24 10,85 7,55 7,05 Régimes de retraite d'entreprise canadiens 0,15 6,12 8,76 5,38 6,57

* Tous les rendements ont affiché des résultats avec déduction des frais, calculés en dollars canadiens.

